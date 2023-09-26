Названы лучшие универсалы 2023 года

Названы лучшие универсалы 2023 года4
- 26.09.2023, 10:07
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А также плюсы и минусы этих авто.
Британские эксперты назвали 10 лучших новых универсалов 2023 года. Эти модели подходят для многих повседневных задач. Рейтинг опубликовали на сайте What Car.
Универсалы в отличие от седанов и хэтчбеков имеют более просторные багажники. Благодаря этому в них можно перевозить гораздо больше вещей, чем в других авто.
Эксперты выделили 10 новых автомобилей, которые имеют множество плюсов. Также они выделили главные минусы каждой из представленных моделей.
10. BMW 3 Series Touring
BMW 3 Series Touring отличается от конкурентов отточенной управляемостью и красивым интерьером. Также это достаточно комфортный универсал с просторным интерьером.
Плюсы:
хорошо входит в повороты;
приятная управляемость;
удобная информационно-развлекательная система.
Минусы:
не самый качественный интерьер;
небольшой багажник;
жесткая подвеска в версиях M Sport.
9. Toyota Corolla Touring Sports
Toyota Corolla Touring Sports имеет очень низкий расход топлива, особенно в гибридной версии. Помимо этого универсал отличается комфортной подвеской и богатым оснащением.
Плюсы:
низкий расход топлива;
комфортная подвеска;
богатое оснащение.
Минусы:
небольшой багажник;
неудобная информационно-развлекательная система;
мультимедийная система работает нестабильно.
8. Mercedes-Benz E-Class Estate
Mercedes-Benz E-Class Estate комфортнее и роскошнее многих конкурентов. Также эта модель очень просторная внутри и предлагает богатое оснащение.
Плюсы:
вместительный багажник;
богатое оснащение;
низкий расход топлива.
Минусы:
неприятная управляемость;
высокая стоимость;
жесткая подвеска.
7. Volvo V60
Volvo V60 предлагает стильный дизайн и большой багажник. Еще одним плюсом шведского универсала является невысокая стоимость в сравнении с конкурентами.
Плюсы:
вместительный багажник;
просторный интерьер;
приятная управляемость.
Минусы:
автоматическая КПП работает нестабильно;
плохая шумоизоляция;
неудобная информационно-развлекательная система.
6. Seat Leon ST
Seat Leon является одним из лучших хэтчбеков в своем классе по управляемости, а универсал ST добавляет к этому вместительный багажник. Также эта модель дешевле многих конкурентов.
Плюсы:
приятная управляемость;
вместительный багажник;
невысокая стоимость.
Минусы:
не самый просторный интерьер;
жесткая подвеска в спортивных версиях;
некоторые двигатели работают шумно.
5. Citroen C5 X
Citroen C5 X объединяет в себе лучшие качества универсала и кроссовера. Помимо этого модель предлагает практичный интерьер и комфортную подвеску.
Плюсы:
дешевле конкурентов;
комфортная подвеска;
роскошный интерьер.
Минусы:
неприятная управляемость;
небольшой багажник;
гибридная силовая установка имеет небольшой запас хода на электротяге.
4. MG5 EV
Универсал MG5 EV является единственной электрической моделью в этом списке. Он предлагает большой запас хода и комфортную подвеску.
Плюсы:
большой запас хода;
дешевле конкурентов;
мощная силовая установка.
Минусы:
неудобная информационно-развлекательная система;
медленная скорость зарядки;
неприятная управляемость.
3. BMW 5 Series Touring
BMW 5 Series Touring в отличие от 3 Series предлагает более высокий уровень комфорта. Универсал отличается приятной управляемостью и стильным дизайном.
Плюсы:
низкий расход топлива;
удобная информационно-развлекательная система;
роскошный интерьер.
Минусы:
мало места на заднем ряду сидений;
небольшой багажник;
жесткая подвеска в версиях M Sport.
2. Skoda Octavia Combi
Skoda Octavia Combi предлагает богатое оснащение даже в базовой комплектации. Также этот универсал имеет очень вместительный багажник.
Плюсы:
высокая плавность хода;
вместительный багажник.
Минусы:
неприятная управляемость;
слишком мягкая подвеска;
некоторые важные элементы управления находятся на центральном дисплее.
1. Skoda Superb Combi
Skoda Superb Combi объединяет в себе все лучшие качества универсалов. Это комфортный и практичный автомобиль, которые дешевле некоторых конкурентов.
Плюсы:
богатое оснащение;
просторный интерьер;
вместительный багажник.
Минусы:
неприятная управляемость;
теряет свою стоимость при перепродаже;
не самая лучшая посадка водителя.