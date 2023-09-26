«Вложили много сил и денег»: под Минском продается дом, в котором никто не жил 5 26.09.2023, 10:15

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Все в идеальном состоянии.

Владельцы в этот дом «вложили немало сил и денег», но пожить в нем не пришлось. Поэтому он продается в состоянии «заезжай и живи» — с дорогой отделкой, бытовой техникой и стильной мебелью в идеально-новом состоянии. В инженерном плане объект укомплектован по высшему разряду и, несмотря на то, что находится он в садовом товариществе, здесь можно жить постоянно и с комфортом, пишет Realt.by.

СТ «Кристалл-плюс» находится в Минском районе, в 21 километре от МКАД. Поселок компактный, граничит с лесным массивом. В объявлении говорится, что многие живут здесь постоянно.

Дом новый, каркасный, фасад отделан имитацией бруса. На двухскатной крыше — металлочерепица, установлены качественные теплые панорамные окна в пол.

Общая площадь — 77 квадратов. Внутри две спальни, кухня-гостиная, раздельный санузел, прихожая.

Стоит обратить внимание на интерьер — светлый, в современном стиле, с продуманным освещением и дорогой новой мебелью.

Полы сделаны в одном уровне, без порогов. Шторы сшиты по индивидуальному заказу, межкомнатные двери изготовлены тоже под заказ — их высота 2,5 метра. Санузлы облицованы плиткой.

Кухня оборудована встроенной техникой немецких марок, установлен фильтр на питьевую воду. В доме еще никто не жил, поэтому все в идеальном состоянии.

Отапливается дом электрокотлом — с радиаторами и теплыми полами. Также установлены два кондиционера. Вода подается из собственной скважины (глубина 90 метров). Канализация местная.

Участок небольшой — всего 5 соток. Он огорожен, на въезде стоят откатные ворота (открываются с пульта). Территория полностью благоустроена — посажены газон и декоративные растения, сделаны дорожки, парковка, продумано уличное освещение.

В объявлении говорится, что этот дом в СТ строился 3 года, в него «вложили в него много сил и денег». Продается же по причине отъезда владельца из страны — за 149 000 долларов.

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