Артемий Троицкий: Белорусы хотят вынести Лукашенко вперед ногами 4 26.09.2023, 10:40

2,072

Артемий Троицкий

Беларусь была в шаге от победы.

С самого начала протестов в Беларуси российский писатель, музыкальный критик и журналист Артемий Троицкий был на стороне белорусов, выступивших за честные выборы, против агрессии режима Лукашенко.

Еще в 2014-м он резко критиковал российские власти за аннексию Крыма — и переехал жить в Эстонию. В 2023 году его, как и многих деятелей культуры, выступивших против российской агрессии, внесли в список иноагентов. Что, впрочем, никак не повлияло на позицию журналиста, который продолжает называть вещи своими именами.

«Салідарнасць» спросила Артемия Троицкого о белорусской революции, музыкальных приспособленцах и немножко о будущем.

Разговор мы начали с лауреата Нобелевской премии мира Алеся Беляцкого. Белорусскому правозащитнику исполнился 61 год, и это третий день рождения (а если учитывать прошлое заключение, то уже шестой), который он встречает в неволе.

Основателя правозащитного центра «Вясна» приговорили к 10 годам якобы за «контрабанду» и «финансирование групповых действий, которые грубо нарушают общественный порядок» — понятно, что ни по одному пункту Алесь Беляцкий вину не признал. И для него, как для миллионов белорусов, страница 2020-го не перевернута.

— Я не знаком лично с Алесем Беляцким, но убежден, что посадить нобелевского лауреата в тюрьму — это позорище. Равно, как и вообще держать в застенках политических заключенных.

— Однако, увы, их количество не уменьшается. И очень символично, что государство, которое кичится «миролюбием», держит в заточении лауреата Нобелевской премии мира…

— Да, соглашусь с вами, очень показательный момент.

— В Беларуси после 2020-го общество раскололось, а после начала войны этот раскол еще больше углубился. Белорусские рокеры, вообще почти все знаковые творческие фигуры, что очень важно и приятно осознавать, встали на сторону демократии, человечности, просто здравого смысла.

На ваш взгляд, почему не случилось такого единодушия в среде российских музыкантов?

— Это интересный вопрос, и я им уже задавался. Думаю, тут дело, во-первых, в том, что в Беларуси значительно большая часть населения не поддерживает режим Лукашенко.

То есть, если по поводу России можно говорить о том, что 15-20% против Путина, против интервенции в Украину и вообще против всего этого режима, то в Беларуси процент тех, кто хотел бы вынести Лукашенко ногами вперед, значительно больше. На мой взгляд, больше половины населения уж точно, — а скорее, процентов 80-90.

В этом смысле Беларуси (по крайней мере, как мне представляется, на точные цифры ссылаться не могу, да и все социологические опросы в этой сфере сейчас малоубедительны) оппозиция режиму гораздо многочисленнее и монолитнее, чем в России.

Соответственно, это касается и артистов, и в том числе рок-музыкантов. Я как раз очень рад, что белорусские рокеры, в отличие от многих российских, остались верными идеологии этого музыкального жанра, которая всегда была антигосударственной, антивоенной и миролюбивой.

Здесь белорусы — молодцы. Что касается российских музыкантов, меня утешает то, что все лучшие музыканты, конечно, оказались по правильную сторону баррикад. А предателями идеалов собственной юности стали в основном артисты второразрядные и бездарные.

— А был кто-то, кто удивил вас своей позицией?

— Нет, не было.

— Вы очень тепло отзывались о белорусском арт-протесте, делали несколько радиопередач об арт-сопротивлении. Следите ли сейчас за белорусской музыкой?

— В последнее время что-то ничего нового не слышал, так что свежего, что зацепило бы, назвать не смогу.

— В 2020-м белорусам казалось, что вот-вот режим будет побежден и диктатура закончится. В 2022-м многие также думали: нападение России на Украину — это безумие, такого не может и не должно быть, и конечно, это скоро закончится. Однако уже осень 2023-го, а война продолжается, и режимы удерживают власть.

На Ваш взгляд, произошедшее было неизбежно? И может ли конец наступить скоро?

— Я считаю, что это могло закончиться намного раньше и намного веселее.

Но, к сожалению, ни в Беларуси, которая, мне кажется, была буквально в шаге от победы, — ни, тем более, в России, — у протестующих, свободолюбивых и смелых граждан, не хватило решимости идти до конца. В этом основная проблема. Хотя «счастье было так близко, так возможно».

— В одной из своих публикаций вы сравнивали белорусский режим с осинкой, а российский — с баобабом. Как вы считаете, ему еще долго гнить, прежде чем рухнуть (а с ним и белорусскому, который вцепился в «старшего брата»)?

— Думать, что это закончится народным восстанием — как раз маловероятно. С моей точки зрения, самый вероятный сценарий для России — это какой-то государственный переворот или закулисная интрига, которая закончится удалением Путина.

И думаю, что это произойдет довольно быстро — поскольку все люди с мало-мальски присутствующим здравым смыслом понимают, что Путин ведет Россию к полной катастрофе.

— Когда в том или ином виде точка будет поставлена — вы хотели бы вернуться в Россию?

— Все зависит от того, какой будет Россия. Думаю, что в любом случае после Путина она будет лучше, чем теперь, — грустно улыбается Артемий Троицкий. — По крайней мере, тогда я смогу Россию регулярно посещать, и мне бы этого, несомненно, хотелось. Насчет того, чтобы переселяться туда навеки — это вряд ли.

— А в демократическую Беларусь — приедете?

— С большим удовольствием в Беларусь приеду, там живет моя теща. И моя жена — гражданка Республики Беларусь, она очень скучает по своей родине. Так что, думаю, приедем, и достаточно скоро.

— Кстати, вашу жену затронула недавняя история с запретом выдачи белорусских паспортов за границей?

— Мы говорили с ней на эту тему, но, в общем, никакого драматизма в нашей конкретной ситуации нет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».