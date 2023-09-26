«Мою машину путают с Maybach» 1 26.09.2023, 10:53

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Белорус рассказал о владении машиной, внешность которой невозможно забыть.

Lancia Thesis — итальянский автомобиль бизнес-класса, выпускавшийся с 2001 по 2009 годы. Суммарно с конвейера сошло всего 16 000 машин. Крайне интересная, но спорная внешность авто вызывает много вопросов. А вот салон — только восхищение щедростью дизайнеров.

«Идешь по большой стоянке, где много машин, видишь Lancia Thesis — и сразу понимаешь, что хотели сделать итальянцы. Автомобиль невозможно ни с чем перепутать. А вот сзади его сравнивают со старым Maybach, сбоку — есть что-то общее с Bentley, — рассказывает случчанин Влад. — Впервые о существовании этой машины узнал из статьи на Onlíner. У отца до этого тоже была „Лянча“, поэтому я понимал: если Lancia — то это „жир“».

С каждым годом эту модель все труднее отыскать на нашем рынке. Влад тоже не с первого раза нашел «живой» экземпляр — пришлось посмотреть чуть ли не все машины, что в продаже. Как обстоят дела с запчастями для «редкого зверя» и почему машина стала двухцветной? Владелец Thesis расскажет в видео.

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