Морж напал на лодку россиян в Северном Ледовитом океане

Морж напал на лодку россиян в Северном Ледовитом океане4
- 26.09.2023, 11:01
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Животное бросилось на подвешенное на тросах судно.
Оказывается, что россиянам не рады не только жители других стран, но даже животные, на чью территорию они вторгаются, пишет New Voice.
Так, в районе Земли Франца-Иосифа в Северном Ледовитом океане на резиновую лодку туристов из РФ напала самка моржа.
Соответствующее видео очевидцев, находившихся на борту туристического судна, было обнародовано в соцсетях.
На нем видно, как животное бросается на подвешенную на тросах лодку и пробивает ее своими бивнями, в результате чего та начинает сдуваться.
При этом рядом с ним можно заметить и детеныша. Вероятно, атаковав лодку россиян, мама-морж пыталась защитить малыша и свою территорию от незваных гостей.
У нас новый кумир после акулы, это морж 💙😄— Namsan (@Namsan105) September 25, 2023
Морж прогнал российских туристов и продырявил им лодку у Земли Франца-Иосифа
😎😎 pic.twitter.com/zuoU5AuI1w