Морж напал на лодку россиян в Северном Ледовитом океане 4 26.09.2023, 11:01

1,634

Животное бросилось на подвешенное на тросах судно.

Оказывается, что россиянам не рады не только жители других стран, но даже животные, на чью территорию они вторгаются, пишет New Voice.

Так, в районе Земли Франца-Иосифа в Северном Ледовитом океане на резиновую лодку туристов из РФ напала самка моржа.

Соответствующее видео очевидцев, находившихся на борту туристического судна, было обнародовано в соцсетях.

На нем видно, как животное бросается на подвешенную на тросах лодку и пробивает ее своими бивнями, в результате чего та начинает сдуваться.

При этом рядом с ним можно заметить и детеныша. Вероятно, атаковав лодку россиян, мама-морж пыталась защитить малыша и свою территорию от незваных гостей.

У нас новый кумир после акулы, это морж 💙😄



Морж прогнал российских туристов и продырявил им лодку у Земли Франца-Иосифа



😎😎 pic.twitter.com/zuoU5AuI1w — Namsan (@Namsan105) September 25, 2023

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».