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Морж напал на лодку россиян в Северном Ледовитом океане

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  • 26.09.2023, 11:01
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Морж напал на лодку россиян в Северном Ледовитом океане

Животное бросилось на подвешенное на тросах судно.

Оказывается, что россиянам не рады не только жители других стран, но даже животные, на чью территорию они вторгаются, пишет New Voice.

Так, в районе Земли Франца-Иосифа в Северном Ледовитом океане на резиновую лодку туристов из РФ напала самка моржа.

Соответствующее видео очевидцев, находившихся на борту туристического судна, было обнародовано в соцсетях.

На нем видно, как животное бросается на подвешенную на тросах лодку и пробивает ее своими бивнями, в результате чего та начинает сдуваться.

При этом рядом с ним можно заметить и детеныша. Вероятно, атаковав лодку россиян, мама-морж пыталась защитить малыша и свою территорию от незваных гостей.

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