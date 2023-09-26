В Витебской области за «экстремизм» будут судить чиновницу
- 26.09.2023, 11:08
- 1,876
Недавно ей выражали благодарность.
В Докшицком районе Витебской области за распространение «экстремистской информации» будут судить чиновницу Инну Кимстач. Ее имя появилось в расписании суда Докшицкого района, сообщает телеграм-канал «Витебск, я гуляю».
Кимстач работала управляющим делами Крипульского сельского исполкома. Недавно ей выражали благодарность (она выделена на фото) за подготовку подворья сельсовета к республиканскому фестивалю «Две реки». Теперь же, видимо, уволят, если уже не уволили.
Репрессии, которые не прекращаются в Беларуси, коснулись и чиновников. Это не первый такой суд над ними. В прошлом году в Гродно задержали чиновника, который был подписан на «деструктивные» телеграм-каналы.