В Витебской области за «экстремизм» будут судить чиновницу 26.09.2023, 11:08

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Недавно ей выражали благодарность.

В Докшицком районе Витебской области за распространение «экстремистской информации» будут судить чиновницу Инну Кимстач. Ее имя появилось в расписании суда Докшицкого района, сообщает телеграм-канал «Витебск, я гуляю».

Кимстач работала управляющим делами Крипульского сельского исполкома. Недавно ей выражали благодарность (она выделена на фото) за подготовку подворья сельсовета к республиканскому фестивалю «Две реки». Теперь же, видимо, уволят, если уже не уволили.

Репрессии, которые не прекращаются в Беларуси, коснулись и чиновников. Это не первый такой суд над ними. В прошлом году в Гродно задержали чиновника, который был подписан на «деструктивные» телеграм-каналы.

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