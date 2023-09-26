Россияне устроили истерику из-за взрыва в Таганроге 5 26.09.2023, 11:24

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И начали предъявлять претензии Путину.

Утром 26 сентября в городе Таганрог прогремел взрыв. Местные жители устроили истерику и заявили о работе противовоздушной обороны.

Россияне сообщают, что над городом якобы сбили ракету или беспилотник. Об этом пишут российские пропагандистские СМИ, обратил внимание «Обозреватель».

Кремлевские пропагандисты, ссылаясь на очевидцев, пишут, что над Таганрогом средствами противовоздушной обороны сбили БПЛА. В то же время некоторые россияне заявили, что над городом якобы уничтожили ракету.

Также в РФ отчитались, что пострадавших в результате взрыва нет. Однако о других последствиях, в частности, о возможных разрушениях россияне молчат. При этом один местный житель рассказал, что к месту происшествия полетел вертолет.

Напуганные россияне также начали предявъять претензии своему диктатору Владимиру Путину. Некоторые остались недовольны тем, что РФ развязала войну против Украины, а теперь ракеты и БПЛА летают над российской территорией.

Другие же призвали «радоваться» взрывам, мол, хорошо, что в Таганроге работает ПВО. Более того, граждане РФ выдвинули версию, что взрывы связаны с «проверкой ПВО» на аэродроме.

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