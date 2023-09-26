Чиновник проговорился, как умирают заводы при Лукашенко 8 26.09.2023, 11:28

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Горлов озвучил несколько неудобных фактов.

На совещании 25 сентября перед Лукашенко в том числе отчитался уже бывший председатель Молодечненского райисполкома Юрий Горлов. Его забрали на повышение — инспектором, представителем Лукашенко по Гомельской области (первый случай, когда эту должность займет россиянин).

Горлов озвучил несколько неудобных фактов, обратила внимание «Наша Нива».

Чиновник начинал из позитива — что по итогам первых семи месяцев этого года район выполняет все основные показатели социально-экономического развития, что в городе и районе действует 37 больших предприятий. Также он не забыл добавить, что общественно-политическая обстановка в регионе «стабильная». Это эвфемизм, который используется лукашистами и означает, что протестов не было.

Лукашенко не дождавшись конца речи, спросил у Горлова, какое предприятие в Молодечно сейчас самое проблемное.

Таким, по словам Горлова, является Молодечненский завод металлоконструкций (МЗМК). Его главная проблема — низкая загруженность.

«Учитывая, что предприятие может производить 700 тонн металлоконструкций в месяц, сегодня мощностей Молодечненского района и Минской области недостаточно. Вносили предложение, чтобы задействовать это предприятие в промышленности республики», — начал объяснять чиновник. Имеется в виду — чтобы заказы на нем размещали со всей страны, а не только из одной области.

Лукашенко задался вопросом, как так получается, что спрос «в республике» есть, а предприятие не загружено.

В оправдание бывший председатель Молодечненского райисполкома сказал, что таких предприятий (с низкой загруженностью) по стране — несколько десятков.

При этом, похоже, Горлов не теряет позитива.

Чиновник сообщил, что на предприятии уже идет работа над проектом с россиянами. Завод, по его словам, планирует уже в этом году отправить партию экспериментальных контейнеров для перевозки сжиженного природного газа.

По словам чиновника, если заводу удастся получить заказы из России на такую продукцию, то предприятие сможет быть загруженным на 60—70% своих мощностей.

Насколько сейчас загружен МЗМК, точно не известно. Но выглядит, что намного меньше, если чиновник озвучивает загрузку в 60—70% как позитивный прогноз.

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