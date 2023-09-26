Русским прилетела ответка за Одессу 4 26.09.2023, 11:40

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Альфред Кох

Фото: Гордон

ВСУ долго не ждали с ответом.

Прошел один год и двести тринадцать дней войны. ВСУ еще немного продвинулись на Мелитопольском направлении в сторону Вербового и бои идут уже на северо-западной окраине этого населенного пункта. Это хорошо видно на сегодняшних картах ISW, пишет российский блогер, экс-вице-премьер Альфред Кох в Telegram.

Больше никаких изменений линии фронта за сутки не произошло. У меня вообще складывается впечатление, что война сейчас превратилась в обмен воздушными атаками. Обе стороны беспрерывно запускают друг против друга беспилотники и ракеты, причем в больших количествах.

Вчера, обстреляли, например Одесский морвокзал и стоящую рядом с ним гостиницу «Одесса» (которую я знал еще как Кемпински). Эта гостиница много лет мозолила всем глаза и стала городской анти-достопримечательностью. Подавляющее большинство одесситов придерживалось того мнения, что:

Гостиница чрезвычайно уродлива, портит вид и абсолютно бесполезна. Особенно в том месте, где она стоит.

Нет ни одного человека, кто знает как и каким образом появилась идея и разрешение на строительство в этом месте гостиницы.

Хорошим тоном в Одессе было обсуждать когда же ее наконец снесут (она много лет стояла пустая).

Сегодня я разговаривал по телефону со своим товарищем-одесситом, который никуда не уехал и продолжает жить в Одессе. Раньше, насколько я помню, он был твердым сторонником всех вышеперечисленных трех пунктов. Зная это, я попытался сострить в том смысле, что Господь услышал ваши молитвы и послал русскую ракету чтобы снести эту уродину.

Моя блестящая шутка не была им по достоинству оценена, хотя у него (как у большинства одесситов) прекрасное чувство юмора. Он деревянным голосом сообщил мне, что одесситы предпочли бы сами решать что делать со зданиями в своем городе. И если Путин за снос гостиницы, то он автоматически - против. И вообще, во время вчерашней бомбежки он много часов просидел в подземном гараже, всю ночь от взрывов тряслись стены и поэтому у него нет никакого желания шутить по этому поводу.

Мне стало ужасно стыдно. Это был мне урок, как по разному люди воспринимают одно и то же событие в мирной жизни и во время войны. Теоретически я это понимал, но вот столкнувшись с этим явлением на практике, оказался к этому совершенно не готов и поэтому сел в лужу…

Впрочем, украинцы не задержались с ответом на российские налеты и атаковали Курск и Крым. В Курске они разбомбили здание областного ФСБ, штаб какой-то воинской части и военный аэродром. А в Крыму шел налет на Джанкой. Пишут что есть попадания и слышны взрывы.

Напомню, что Джанкой - это ключевой железнодорожный узел Крыма и его логистическое значение для снабжения южной группировки российских войск (да и всего Крыма вообще) никак не меньше, чем Крымского моста.

С учетом того, что Токмак и Волноваха фактически уже находятся в зоне досягаемости украинской дальнобойной артиллерии, такого рода атаки на Джанкой могут очень серьезно сказаться, например, на снабжении российских частей отражающих атаки ВСУ на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

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