Как была Орда, так и осталась Василь Верас

26.09.2023, 11:52

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Только уже не Золотая, а позолоченная.

Рамзан Кадыров выложил видео, на котором его сын Адам избивает арестанта. Теперь все ждут реакции российского руководства и правоохранителей на столь демонстративное нарушение закона.

Собственно, этот акт насилия случился по воле Кремля. Житель Волгограда Никита Журавель публично сжег Коран в своем городе. Там этот инцидент и должен был расследоваться.

Однако, вопреки сложившейся практике, уголовное дело и самого обвиняемого передали в Чечню. Учитывая, сколь резонансной была эта история, такое решение могло быть принято только на очень высоком уровне.

То, что Журавелю в СИЗО Грозного устроят ад, в Кремле прекрасно понимали и приветствовали. Неожиданностью для российского руководства, похоже, стало то, что Рамзан Кадыров решил собственноручно предоставить доказательства активного участия своего сына в преступлении.

Впрочем, есть версия, что видео вброшено по согласованию с властями РФ специально, чтобы отвлечь внимание от неких других событий. Вот только непонятно каких.

По факту же Кремль оказался перед неприятным выбором. Адам Кадыров совершил преступление. По закону его нужно привлечь к ответственности. Но это означает осудить беспредел в Чечне в целом и сына ее руководителя, в частности, что вряд ли понравится Рамзану Кадырову и другим местным авторитетам.

Если же беспредел в Чечне не осуждать, то Россия предстает перед миром в образе варварского государства.

Можно, конечно, сказать: эка новость. На фоне того, что РФ вытворяет в Украине эпизод в грозненском СИЗО выглядит «детской шалостью».

Так-то оно так, вот только парадоксальным образом оправдать в глазах сочувствующих войну проще, чем акт насилия над Никитой Журавелем. От увиденного стошнило даже часть тех, кто поддерживает вторжение в Украину.

Разлетевшееся по миру видео уже оставило осадок у многих, в том числе и белорусов. Ведь это очень наглядная презентация нравов, царящих в «русском мире».

Давеча министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объявил Россию «государством-цивилизацией». Некоторые имперцы пошли еще дальше и провозгласили свою страну «цивилизацией цивилизаций».

Ролик Кадырова слишком очевидно доказывает, что никакой цивилизацией в России и не пахнет. Как была Орда, так и осталась. Только уже не Золотая, а позолоченная.

Только уже не Золотая, а позолоченная.

Василь Верас, «Салiдарнасць»

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