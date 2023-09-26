Минчанка отдала авто в ремонт, а забрала со штрафстоянки 26.09.2023, 12:35

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иллюстративное фото

Возбуждено уголовное дело.

Столичного специалиста по ремонту автомобилей задержали по подозрению в угоне, сообщили в пресс-службе МВД.

Автомобиль Opel с ключами и документами для ремонта молодому человеку передала владелица иномарки.

На протяжении нескольких недель фигурант говорил женщине, что занимается ремонтом, а сам использовал транспортное средство в личных целях.

Во время одной из таких поездок его задержал наряд милиции. Автомобиль поместили на штрафстоянку и в дальнейшем передали законной владелице.

В отношении 21-летнего минчанина возбуждено уголовное дело за угон.

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