Чиновники придумали очередные ограничения, которые уже всполошили белорусов 6 26.09.2023, 12:22

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Жильцов протестных домов хотят наказать?

Чиновники подготовили изменения для товариществ собственников, которые уже вызвали вопросы у населения. К примеру, деньги, которые жильцы таких объединений собирают на капремонт, хотят направлять в общий котел. А для председателей ТС планируют ужесточить требования для работы. Для этого намерены внести новшества по управлению и эксплуатации жилищным фондом, а заодно — правки по ЖКХ и в Жилищный кодекс. Соответствующий законопроект уже утвердили в первом чтении в «парламенте», но вместе с тем его вынесли на общественное обсуждение. Он уже собрал около 70 комментариев, что является нетипичной ситуацией, пишет «Зеркало».

Что хотят изменить

Законопроект разместили на общественное обсуждение на национальном правовом форуме. Это сделали уже после того, как 19 сентября «парламент» принял документ в первом чтении. Оставить свое мнение можно до 2 октября.

Один из ключевых моментов законопроекта — чиновники хотят ужесточить основания, по которым председатели товариществ могут лишиться своей работы. Речь в том числе о предоставлении ЖКУ, содержании общего имущества и придомовой территории. Ужесточить ответственность также хотят за невыполнение требований местных властей. При этом чиновники хотят ввести требование, что если жильцы не находят за определенный период нового председателя правления, то новый назначается местными властями.

При этом предполагается, что председатель правления сможет работать только в одном товариществе собственников.

Еще одно возможное изменение — по-новому собирать деньги на капремонт с товариществ собственников. Предлагается перечислять эти средства на специальные счета в банках, которые откроют местные власти. Причем эти средства в последующем будут направлять на капитальный ремонт жилых домов. Из законопроекта считывается, что деньги пойдут в общий котел, то есть их будут брать на ремонт не только домов конкретного товарищества собственников, жильцы которого их перечисляли.

Сейчас у ТС может быть свой счет в банке, на котором будут храниться средства, собранные на капремонт. Эти средства могут размещать как вклад.

И это только часть предлагаемых изменений, их заметно больше.

Какие замечания делают белорусы по законопроекту

На национальном правовом форуме под обсуждением законопроекта уже оставили около 70 комментариев. Это нетипичная ситуация. Как правило, подобные обсуждения не вызывают интерес у белорусов.

Так, одно из замечаний касается намерения чиновников ввести требование, чтобы председатель правления руководил только одним товариществом собственников.

«Считаю это принимать можно только, если данный гражданин имеет основную работу. Председатель правления, который профессионально занимается только управлением недвижимым имуществом и это его основная работа, он может работать в нескольких организаций собственников», — считает один из оставивших комментарий. Еще один пользователь полагает, что не нужно вводить это требование.

Сразу несколько комментариев касается того, что не каждое товарищество собственников может обеспечить зарплатой председателя правления.

«В случае введения нормы, что один председатель правления может управлять одним ТС, мы как собственники, имеющие квартиры в небольшом доме, не сможем конкурировать по зарплате председателю с домами, в которых 300 и более квартир, — написал жилец дома на 100 квартир, в которых многие — многодетные семьи. — Это в конечном счете приведет к ликвидации ТС, и нашим общим имуществом вразрез нашему желанию будет управлять ЖКХ. Это означает, что стоимость квартир из-за ненадлежащего качества обслуживания упадет, нарушится наш комфорт проживания в доме».

По мнению этого пользователя, предлагаемые изменения ухудшают ситуацию по содержанию общего имущества и «фактически лишают права выбора способа управления общим имуществом и возможности выбрать председателя».

«Категорически против один дом — один председатель. Если что-то хорошо и налажено работает, зачем это портить?» — присоединился еще один комментатор законопроекта.

У белорусов также возникают вопросы и по отчислениям на капремонт. «Нет уверенности у собственников, что спустя годы что-то останется на капремонт их дома. Предлагаю альтернативу: каждое ТС деньги капремонта перечисляет на спецсчет, который открывается каждому ТС, например, в „Беларусбанке“. Это депозитный спецсчет. Использование денег с данного спецсчета возможно только после разрешения администрации района», — предлагает еще один комментатор.

«Меня волнует вопрос денег на капремонт. Они будут на спецсчете, и взять их можно будет только когда дойдет очередь, т.е. никогда. Подобная схема сейчас в ЖЭСах, но как показала практика, схема нерабочая для жильцов, — пишет еще один комментатор. — Когда в доме протекла крыша и нужен был срочный ремонт, в ЖЭСе развели руками и три месяца замазывали дырки в крыше какой-то мастикой, хотя денег люди на капремонт сдали за 30 лет предостаточно. По итогу жильцы будут без денег и без ремонта. И без председателя, которому можно было бы предъявить претензии в случае поломки или аварии, а с ЖЭСа взятки гладки».

Вопросы возникли также к желанию чиновников ужесточить требования к председателям товариществ собственников. «В действующей редакции Жилищного кодекса к председателю правления организации собственников имеется большое количество требований. Одним из последних дополнений была введена обязательная профессиональная аттестация, которую при этом необходимо проходить повторно каждые три года», — уточнил еще один из пользователей национального правового форума.

Для чего могут внести нынешние изменения

Первая возможная причина потенциальных новшеств — хоть и с задержкой, но еще больше наказать жильцов протестных домов, которые были активны во время президентской кампании 2020 года и последовавших после этого событий в стране.

Товарищества собственников зачастую создаются в новостройках. Так сложилось, что как минимум в Минске в некоторых таких домах проходили активности в 2020 году. Это напрягало чиновников, а Александр Лукашенко припоминал товариществам собственников протестные активности еще и 2022 году, грозил их руководителям ужесточением условий работы.

Вторая потенциальная причина подготовленных изменений — закрыть нехватку средств в ЖКХ. В этом году в республиканском бюджете на ЖКХ и жилищное строительство запланировали выделить средства в размере 6,7 млн рублей. Это почти в 14 раз меньше, чем в прошлом году, — 96,3 млн рублей. Из них на «другие вопросы в области жилищно-коммунальных услуг» выделили чуть меньше 3 млн рублей, тогда как в прошлом году 92,9 млн. Хотя сокращение этих расходов было и в прошлом году — с 385,7 млн рублей в 2021-м до почти 93 млн.

В 2022 году расходы на ЖКХ также пошли под нож среди первых.

В ситуации, когда товарищества собственников создаются зачастую в новостройках, в которых капремонт потребуется явно не сейчас, а через какое-то время, можно пользоваться поступившими деньгами на такие работы.

Что предшествовало нынешним новшествам

Вопрос работы товариществ собственников поднимался 13 января 2022 года на совещании Александра Лукашенко и правительства. Тогда политик заявил о необходимости усилить ответственность председателей ТСЖ за необеспечение сохранности, надлежащей эксплуатации и содержания общего имущества и том, что к этому «подвела сама жизнь».

«Все мы видели, какой ущерб был нанесен зданиям, сооружениям и общественному имуществу в результате так называемых протестных акций. Слава богу, что еще не сожгли столицу, как это сделали с финансовой столицей Казахстана (речь о протестах в этой стране в первой декабре января 2022 года. — Прим. ред.), — заявлял тогда Александр Лукашенко. — В подавляющем большинстве случаев это происходило при попустительстве, а иногда и по инициативе руководителей организаций собственников жилья. На устранение последствий и наведение порядка тратились огромные деньги».

Тогда Александр Лукашенко еще добавил: «Ну, а какую позицию они занимали, я уже не говорю, но мы все это прекрасно помним».

5 апреля 2022 года на совещании по актуальным вопросам функционирования жилищно-коммунального хозяйства Александр Лукашенко снова поднял вопрос работы товариществ собственников. Политик тогда заявил, что на них поступает «традиционно много жалоб». «Люди порой не понимают, за что они платят. Хочу предупредить минчан прежде всего и других: не дай бог, я ткну пальцем еще в одно товарищество, — сказал тогда Александр Лукашенко. — Это касается всех населенных пунктов. Дисциплина и еще раз дисциплина».

Уже 9 апреля тогдашний глава министерства ЖКХ Андрей Хмель говорил о перераспределении сил в сфере.

— Из всего вала обращений граждан, которые есть в отрасли ЖКХ, 5% — вопросы, касающиеся товариществ собственников, — заявил Андрей Хмель. Это необоснованные поборы, неправильно в части законодательства принятые решения, нецелевое использование средств, которые платят граждане, непринятие руководителем ТС неких конкретных решений и не реагирование на просьбы граждан. <…> И сегодня назрела необходимость принятия определенных решений, чтобы эту проблему нивелировать.

Тогда Андрей Хмель заявил, что «государство не может оставить ситуацию такой, какая она есть». «Видится, что управление жилищным фондом и его эксплуатация в перспективе будет осуществляться только специализированными организациями. В большинстве своем я вижу, это будут организации жилищно-коммунального хозяйства, — говорил Андрей Хмель.

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