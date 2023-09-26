Так хотели «сохранить», но ничего не получилось Telegram-канал «Нашы грошы»

26.09.2023, 13:14

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Что произошло с сельскохозяйственной отраслью в Беларуси.

На дворе — сентябрь, канонада этой непримиримой войны не затихает, сводки с полей транслируются по всем государственным каналам. И пока пропагандисты рассказывают о победах аграриев и понесенных потерях в виде тонн украденной солярки, давайте попробуем немного подняться над всей этой суетой и посмотреть, как трансформировалось сельское хозяйство в стране за последние десятилетия.

На самом деле, сельское хозяйство — это сектор экономики, который является проблемным и дотируемым во многих странах мира.

По сути, на планете сложилась странная ситуация: есть надо всем, миллионы людей голодают, но за счет специфики экономики в разных регионах себестоимость продуктов питания настолько низкая, что их производство может нормально работать только с помощью поддержки государства.

Однако, в большинстве случаев государство поддерживает наиболее эффективный, частный сектор экономики, в Беларуси же огромные деньги вливаются в государственные СПК.

Помимо этого, стоит отметить, что по международной классификации мы являемся страной с рискованным земледелием. Это значит, что каждый сельскохозяйственный сезон аграрии играют в своеобразную рулетку и могут только надеяться, что погода позволит им к осени «выиграть»: собрать урожай в нужном количестве, и, что не менее важно — нужного качества.

Здесь стоит вспомнить, что, например, за всю историю существования McDonald’s в Беларуси большую часть времени картошку для ресторанов этого бренда приходилось закупать за рубежом, потому что отечественная не укладывалась в положенные стандарты или не могла их выдерживать продолжительное время.

Но все же, если внимательно присмотреться, то становится понятно, что корень проблем белорусского сельского хозяйства не закопан в нашей земле, а находится в области неэффективного менеджмента. И этот основной негативный фактор не удалось поправить за десятилетия со времен БССР, его, наоборот, постоянно только усугубляли.

Подтверждением этому является то, что функционеры от еще советского сельского хозяйства сегодня рулят современной экономикой, и делают это, как мы видим, из рук вон плохо.

Что представляет из себя отрасль сейчас?

Общая картина

Сельское хозяйство занимает 7% от общего ВВП страны, из-за этого нашу экономику можно классифицировать как индустриально-аграрную. Всего в отрасли занято 370 тысяч человек — почти каждый десятый работающий житель Беларуси. Средняя номинальная заработная плата по отрасли, по последним данным, составляет 1 565 рублей.

Если сравнивать со средней номинальной по всем отраслям, то получится, что аграрии получают всего 80% от нее. Цифра неутешительная. П

равда, если поставить на одну планку учителей, врачей и тружеников села, то окажется, что они зарабатывают примерно одинаково, но это говорит лишь о том, насколько позорно низко оплачивается в нашей стране высококвалифицированный труд в области медицины и образования.

Мы решили сравнить показатели современной белорусской аграрной отрасли с теми, что были в далеком 1991 году. Точку отсчета выбрали не случайно, ведь один из основных нарративов власти звучит так: «мы сохранили, что было при Советском Союзе».

Опустим логичный вопрос «Почему за 30 лет не приумножили?» и попробуем выяснить, так ли много удалось сохранить после распада СССР.

Животноводство

Начнем с животноводства. Сразу видно, что поголовье большинства животных существенно сократилось. Крупного рогатого скота в 1991 году насчитывалось 6,9 млн, а в 2023 — всего 4,2 млн. Овцеводство тоже «сдулось» практически в четыре раза, с 403 тысяч до 79 тысяч.

Свиней стало меньше в два раза: было 5 млн, а стало 2,5 млн. Единственное направление, где мы видим незначительный рост — в разведении кур: было 50,6 млн голов, а стало 52,8 млн.

Беглого взгляда достаточно, чтобы понять: выходит какое-то свинство. Всей страной, на протяжении десятилетий, мы поддерживали сельское хозяйство, а в результате получили значительно падение буквально по всем направлениям животноводства.

Небольшой рост куриного поголовья можно считать компенсаторным — людям все же надо есть, пришлось выкручиваться, заменяя дорогое мясо на дешевое. Кто-то скажет, что население Беларуси за этот период также сократилось (что тоже показывает государственную политику не с лучшей стороны): в 1991 году в республике жило 10,19 млн человек, а в 2021 — всего 9,34 млн. Но даже с учетом этого падение абсолютно непропорционально.

Возможно, кто-то в будущем все же посчитает, что было выгоднее: вливать огромные суммы в поддержание зомби-колхозов, или жить по нормальным законам рынка, а освободившиеся деньги потратить на закупку недостающих продуктов на мировом рынке.

Но давайте посмотрим на эти цифры внимательнее. Дело в том, что за общими показателями скрываются еще более интересные подробности.

Например, в 1991 году из общего числа крупного рогатого скота 775 тысяч голов выращивали крестьяне, а в 2023 году эта цифра снизилась до 56 тысяч. Из 5 миллионов свиней в 1991 году 1,5 миллиона выращивало население в деревнях. А в 2023 году из 2,5 миллионов общего поголовья в деревнях осталось лишь 200 тысяч.

Интересная картина и с овцеводством: из 403 тысяч голов в 1991 году половина выращивалась в колхозах, а остальные были на частных подворьях. А в 2023 году из 79 тысяч овец население содержит уже большую часть — 50,1 тысячу, а фермерские хозяйства — 17,3 тысячи.

То есть на госпредприятиях падение является драматическим: с 209 до 11 тысяч голов. А вот с курицей ситуация противоположная: в 1991 году на частных подворьях выращивали 21 млн птиц из общих 50 млн, а в 2023 году пропорция сильно изменилась — крестьяне держат у себя дома лишь 3,8 млн птиц из общих 52 млн.

Подводя итог, мы видим, что 30 лет назад немалую долю производства продукции животноводства брали на себя частные подворья. С этого времени произошел значительный отток жителей деревни в города, государство попыталось взять на себя функцию производителя, но очевидно, что с этой задачей оно не справилось.

И, опять же, видно, что, пытаясь «вырулить», правительство направляет усилия в первую очередь на производство максимально дешевого и простого куриного мяса.

Растениеводство

Теперь посмотрим, как обстоят дела с растениеводством. Здесь важно отметить, что, находясь в составе Советского Союза, БССР очень многие овощи и фрукты получала из других республик, где их производство выглядело более рациональным и результативным. Но после распада огромной державы пришлось сильно перестраиваться, стараясь обеспечить продовольственную безопасность страны собственными силами.

Главный показатель для нас — зерно, и стоит отметить, что в статистике есть прогресс: в 1991 году Беларусь выращивала 6296 тысяч тонн зерновых и зернобобовых, а в 2023 – 8701 тысячу тонн. Урожайность поднялась благодаря многим факторам, например, более эффективными стали сельхозмашины, изменился подход в применении удобрений, мы закупаем за границей качественный посадочный материал.

Но при этом важно понимать, что далеко не все это зерно — высокого качества, значительная его часть идет не на производство хлеба, а на комбикорма. Именно поэтому Беларусь до сих пор вынуждена закупать за рубежом зерно для производства муки, нам своего зерна нужного качества не хватает.

Отдельное разочарование — ситуация с картофелем. В 1991 году Беларусь вырастила 8 958 тысяч тонн картофеля, а в 2023 году — лишь 3 857 тысяч тонн, падение более чем в два раза!

С овощами ситуация выглядит оптимистичнее. В 1991 году в стране выращивали 918 тысяч тонн, а в 2023 году — уже 2 861 тысячу тонн, приросло втрое! Плоды и ягоды тоже заметно подтянулись: с 311 тыс тонн в 1991 году до 820 тыс тонн в 2023.

Как мы отмечали ранее — отчасти это вынужденный рост, так как после развала СССР Беларуси пришлось самостоятельно закрывать потребности во многих овощах и фруктах, которые ранее завозились из других республик.

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В заключение хотим акцентировать внимание, что мы здесь обсуждали в первую очередь количественные показатели, а не качественные. Средняя урожайность зерновых в нашей стране — 33 центнера с гектара. В соседней Литве этот показатель значительно выше — 45 центнеров с гектара, и это страна с более непредсказуемым климатом.

Дания, которая находится еще севернее — 75 центнеров с гектара, а в Ирландии урожайность — 100 центнеров с гектара.

При этом важно помнить, что сфера сельского хозяйства везде дотационная, но очевидно, что когда основной игрок в ней — частник, результат значительно выше.

Оказывается, что достаточно просто создать нормальные условия для развития фермеров, и тогда не требуется проводить бесконечные облавы силами контролирующих органов и устраивать показательную и унизительную «порку» руководителей сельхозпредприятий перед всей страной и стращать «закрепощением» рабочих на селе.

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