Россия сделала шаг в пропасть 2 Ян Валетов

26.09.2023, 13:41

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Гитлер и Путин — самые наглядные исторически и идейно близкие примеры.

Одно из моих больших желаний увидеть картину последствий российской агрессии лет через 10. С высоты птичьего полета.

Не знаю, осознает ли это Путин или приближенные к нему люди, но последствия будут колоссальны.

Буквально тектонический сдвиг в системе мировой безопасности, полный передел в сфере торговли углеводородами, изменение мирового распределения труда, деструкция старых торговых связей и тотальное изменение правил игры.

Не берусь прогнозировать с большой точностью, но похоже, что один дорвавшийся до власти сумасшедший изменил историю огромной страны на ближайшие 100 лет.

Причем так изменил, что не позавидуешь.

Когда мы говорим о значении личности в истории, о том, как важно двигаться к демократии, соблюдать свободы и прочие атрибуты современного устройства общества, не стоит забывать о том, сколько монстров и идиотов приходили к власти вполне демократическим путем. А уж потом эту власть узурпировали и вели народы и страны к катастрофе.

Гитлер и Путин самые наглядные исторически и идейно близкие примеры. Но они не одиноки.

Надежды Путина на победу над Украиной и ее союзниками в перспективе так же смешны, как и его план блицкрига.

На сегодня Россия выступает в роли гитлеровской Германии, противостоящей коалиции. Ее нынешние союзники – политические маргиналы, возглавляющие уродливые подсанкционные режимы.

Могут ли они принести неприятности? Могут.

Могут ли они победить? На мой взгляд, нет.

Мир никогда уже не будет прежним. Расклад сил в нем изменился лет на сто, выбросив на обочину прогресса и развития еще одну маргинальную страну.

И, в данном случае, атомные технологии Россию не спасают.

Эта война, это «лидер» – шаг в пропасть, в которую можно падать вечно.

И раскаяние – а оно случится обязательно – особо ничего не изменит. Ткань мировой экономики, торговых связей, рынка труда нельзя разрывать безнаказанно. Рана зарубцуется, а отрезанный гангренозный орган будет тихо догнивать в баке для отходов.

Ян Валетов, «Фейсбук»

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