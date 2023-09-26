Оружие победы: как ATACMS, Taurus и танки Abrams повлияют на контрнаступление ВСУ 3 26.09.2023, 13:56

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Применение западного оружия даст преимущество Украине над врагом.

Украина усиленно работает над получением высокоточного дальнобойного оружия. В ближайшие дни ожидается поставка американских ракет ATACMS, а штатовские танки Abrams уже в Украине. Германия хоть и медлит с передачей собственных крылатых ракет большой дальности Taurus, но и по этому вопросу лед тронулся.

Какая версия ATACMS больше нужна Украине, когда можно ожидать поставок Taurus и на каких направлениях украинский Генштаб планирует применять Abrams – «Апострофу» рассказал директор украинского Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко:

- Если мы берем ATACMS в комплектации с кассетными снарядами, то они эффективны для ударов по открытой местности, где есть живая сила и техника врага. Причем раз в десять эффективнее тех кассетных боеприпасов для ствольной артиллерии, которые Украина уже получила от США.

С точки зрения поддержки украинского контрнаступления – это дополнительная мощь, которая может быть использована для поражения врага на открытой местности и не только.

Если речь идет о варианте с кассетными снарядами, мы не можем их использовать по густо населенным местам - под риск поражения будет попадать местное население. И, конечно, Соединенные Штаты не захотят, чтобы какие-либо истории с нарушением международного гуманитарного права сейчас возникали с их оружием. Потому никто этого делать не будет.

С точки зрения того, чтобы поражать объекты в Крыму, большинство объектов находятся непосредственно в городах или вблизи города. Для их поражения нам нужна версия не с кассетными снарядами.

Ракеты с кассетной частью нам очень помогли бы и во время нашего контрнаступления, когда враг сидит в обороне. Однако возникает вопрос о количестве. Таких ракет в «кассетной» версии у Соединенных Штатов около 400 на складах. Сложно сказать, сколько нам передадут. В общей сложности всех ATACMS у США около 1500 единиц. Вот если бы нам передали 20% от общего количества - около 300 таких ракет, - они очень существенно нам помогли бы и враг это сразу почувствовал бы на себе.

Противотбункерные ракеты Taurus

Относительно задержки по поставкам Taurus. Германия очевидно ждала решения от Соединенных штатов по ATACMS. Они производили инвентаризацию, чтобы понять, какое количество можно передать Украине.

Передача Taurus состоится точно не в ближайшие неделю-две, а займет время, чтобы пройти обучение и адаптировать для нас. Пока же мы будем использовать Storm Shadow и SCALP, которые у Украины есть.

Особенность Taurus в том, что они способны пробивать бункеры и достаточно укрепленные сооружения: здания, которые враг может использовать для штабов или хранилищ боеприпасов. Даже если мы их получим зимой, применять их по назначению можно будет и тогда, нанося поражение определенным максимально укрепленным объектам, которые сейчас мы не можем уничтожить с вероятностью 100%.

Abrams – танк наступления

Уверен, что в Генштабе уже есть план, как и где использовать танки Abrams. Возможно, это будет южное направление, где продолжаются интенсивные контрнаступательные действия. Эти танки однозначно дадут нам дополнительную огневую мощь. Конечно, те бригады, которые их получат, смогут применять Abrams для ударов по объектам врага и поддержки нашего контрнаступления. Танк Abrams создан и продуман по характеристикам как танк для наступления.

Вот сейчас есть информация, что украинские силы могут уже больше применять бронетехнику, в том числе и танки, после прорыва в районе Вербового на Мелитопольском направлении, где идет контрнаступление. Но все зависит от того, насколько удастся расширить этот прорыв и обеспечить коридоры для безопасного прохождения техники.

В тех районах, где удастся подавить огонь вражеской артиллерии, задействовать средства РЭБ, чтобы не подвергаться ударам дронов - там Abrams и можно будет применять. Все покажет ситуация на поле боя.

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