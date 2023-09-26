Госконтроль и ФСЗН обновили список компаний и ИП, в которые придут с проверками 1 26.09.2023, 13:59

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Кто в него попал?

Фонд соцзащиты населения обнародовал список компаний, в которые намерены прийти с проверками в октябре. Тем временем Госконтроль также обновил подобный перечень, к кому из фирм и ИП в следующем месяце планируют наведаться «в гости».

В Витебской области, к примеру, специалисты ФСЗН намерены прийти с проверками к поставщику лекарств «Витфарммаркет», на кондитерскую фабрику «Витьба» и в жилищно-коммунальное хозяйство «Коханово-ЖКХ». А в Минске — в «Белаэронавигация» и городскую клиническую инфекционную больницу, отмечает «Зеркало».

Госконтроль тем временем на октябрь обновил список организаций и ИП, к которым намерены прийти с проверками специалисты этого ведомства и других госорганов.

В Минске в следующем месяце среди прочего планируют проверить «Минск-Лада» (МЧС), «Коммунарка», «Минский завод колесных тягачей» (Минтруда), «Минский завод игристых вин» (Минприроды), аптеки «Медвай» (Минздрав).

В Минской области «в гости» в октябре планируют зайти на «Минский молочный завод № 1» (Белстат), в торговую сеть «Виталюр» (МЧС), «Несвижский завод медицинских препаратов» (Минприроды), «Велес-Мит» — это мясокомбинат в Молодечно (Минтруда).

В Брестской области на октябрь запланированы проверки в том числе «Жабинковского сахарного завода» (Госстандарт и Минтруда), «Столинской ПМК-24» (Минприроды), «Пружанской центральной районной больницы» (МЧС и Минфин). При этом устраивать «рейд» на «Дрогичинский трактороремонтный завод» в октябре чиновники передумали.

Посмотреть полный список организаций и ИП, к которым в следующем месяце намерены прийти с проверками, можно на сайте КГК по этой ссылке.

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