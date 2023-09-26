Под Францией обнаружили крупнейшее месторождение «топлива будущего» 26.09.2023, 14:05

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Фото: Shutterstock

Исследователи полагают, что эта находка поможет миру.

Геологи исследовали старый угледобывающий регион в Лотарингии, расположенный на юго-востоке Франции. Ранее этот регион был известен добычей угля, а теперь его наибольшая достопримечательность — пирог с заварным кремом. Впрочем, в ближайшее время все может измениться, пишет IFLScience (перевод - «Фокус»).

Исследователи из Университета Лотарингии и Национального центра научных исследований Франции (CNRS) изучила недра в этом регионе в надежде обнаружить залежи метана, спрятанные глубоко в недрах Земли. Увы, метана здесь ученые не нашли, но их внимание привлекла куда более особенная находка. К своему большому удивлению команда наткнулась на месторождение белого водорода, который потенциально считается «топливом будущего».

Авторы исследования отмечают, что в регионе содержится до 46 миллионов тонн белого водорода, что делает это месторождение крупнейшим во всем мире. Если оценки исследователей окажутся верными, столь большие запасы белого водорода, который потенциально может стать углеродно-нейтральным топливом, позволит Европейскому Союзу отойти от использования «грязного ископаемого топлива».

По словам директора по исследованиям CNRS и научного сотрудника Университета Лотарингии Филиппа де Донато, чем дальше они с коллегами исследовали, тем выше была концентрация. Например, на глубине 1 093 метра концентрация водорода составляла 15%, на глубине 1 250 метров — она достигла 20%. Предварительные расчеты свидетельствуют о том, что на глубине около 3 000 метров концентрация водорода составит 3 000 метров.

Отметим, что водород является самым распространенным элементом во Вселенной, хотя он нередко существует в чистой форме, как правило, он встречается в сочетании с другими элементами, например, кислородом для образования воды.

Когда люди говорят о водороде как о топливе, они часто имеют в виду цвета. Белый водород — это, по сути, природный водород в его природной молекулярной форме, в отличие от «серого водорода» или «черного водорода», производящиеся с помощью промышленных процессов, которые могут откачивать углерод.

Белый водород является особенно привлекательным для исследователей, поскольку он не требует переработки и не производит выбросов парниковых газов при сгорании. Что фактически делает его тем самым потенциально экологически чистым источником энергии. Впрочем, исследователям придется приложить немало усилий, так как сегодня все еще не существует четкой стратегии использования белого водорода.

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