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Ночная атака РФ: как ВСУ уничтожали российские Shahed

  • 26.09.2023, 14:08
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Ночная атака РФ: как ВСУ уничтожали российские Shahed

Украинские бойцы не устают бить по БПЛА оккупантов.

Командующий Воздушными силами Украины, генерал-лейтенант Николай Олещук показал, как ночью 26 сентября украинские защитники уничтожали Shahed российских захватчиков. Соответствующее видео он опубликовал в своем Telegram.

«Мы все видим и мы не устали вас уничтожать. Боевая работа подразделений Воздушных Сил по вражеским ударным БПЛА типа Shahed 26 сентября 2023 года. Вместе - к победе», - написал Олещук в комментарии к видео.

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