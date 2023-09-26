Полетов в Катар из Минска все-таки не будет 26.09.2023, 14:18

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Отменены чартерные рейсы, запланированные с октября.

10-го октября «Белавиа» собиралась возобновить чартерные рейсы в Доху, столицу Катара. Весной белорусы уже летали в эту страну Персидского залива — отмечалось, что направление стало востребованным и даже модным среди наших туристов. Однако стало известно, что новых полетов в Катар все-таки не будет — как минимум до конца марта 2024 года, отмечает «Онлайнер».

Сообщение об отмене чартеров появилось на сайте туроператора «ИнтерСити». Причиной называют «ряд решений, влекущих отмену ранее выданного разрешения на заправку воздушных судов, обслуживание запланированных чартерных рейсов и пассажиров».

«Указанные решения препятствуют оказанию туристических услуг по организации туров в Государство Катар и не позволяют оказать туристические услуги в полном объеме (предоставить чартерную воздушную перевозку) в соответствии с программой туристического путешествия», — комментирует туроператор.

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