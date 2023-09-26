закрыть
26 сентября 2023, вторник, 15:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Будут лететь головы российских генералов»

2
  • 26.09.2023, 14:31
  • 2,388
«Будут лететь головы российских генералов»

Полковник ВСУ о том, что для Путина будет означать потеря Бахмута.

Для самого Путина потеря Бахмута вряд ли будет что-то означать, это больше фетиш для Министерства обороны РФ. Такое мнение высказал ТСН военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

- Бахмут в режим информационного капкана загнал в свое время Пригожин. То есть, он брал Бахмут, целый год расписывал это на информационных потоках, год он двигался в сторону Бахмута, прошел 30 км, угробил десятки тысяч российских солдат, — сказал эксперт.

«В конце концов, он сам оттуда скрылся и эту проблему повесил на шею Шойгу и Министерства обороны в целом. Поэтому репутационные потери после освобождения Бахмута и бегства российской армии будут преимущественно у Министерства обороны», — рассказал он.

- А это даже, с одной стороны, может быть неким плюсом для Путина. Потому сильно по нему это не ударит. А главы российских генералов могут, конечно, улететь, — резюмировал Свитан.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Уроки Гаравского
Уроки Гаравского Ирина Халип
Цикл замкнулся
Цикл замкнулся Владимир Пастухов
Герасимов в отчаянии
Герасимов в отчаянии Том Купер
Россия ждет главного сообщения
Россия ждет главного сообщения Эль Мюрид