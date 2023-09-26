«Будут лететь головы российских генералов»2
- 26.09.2023, 14:31
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Полковник ВСУ о том, что для Путина будет означать потеря Бахмута.
Для самого Путина потеря Бахмута вряд ли будет что-то означать, это больше фетиш для Министерства обороны РФ. Такое мнение высказал ТСН военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.
- Бахмут в режим информационного капкана загнал в свое время Пригожин. То есть, он брал Бахмут, целый год расписывал это на информационных потоках, год он двигался в сторону Бахмута, прошел 30 км, угробил десятки тысяч российских солдат, — сказал эксперт.
«В конце концов, он сам оттуда скрылся и эту проблему повесил на шею Шойгу и Министерства обороны в целом. Поэтому репутационные потери после освобождения Бахмута и бегства российской армии будут преимущественно у Министерства обороны», — рассказал он.
- А это даже, с одной стороны, может быть неким плюсом для Путина. Потому сильно по нему это не ударит. А главы российских генералов могут, конечно, улететь, — резюмировал Свитан.