Белорус сделал замечание посетителю почты, у которого на одежде был шеврон ЧВК «Вагнера» 1 26.09.2023, 14:36

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В итоге одного из них задержали.

Белорус сделал замечание посетителю почты, у которого на одежде был шеврон ЧВК «Вагнера» и красно-зеленый флаг. Тот пожаловался на это в ГУБОПиК. В итоге «обидчика» задержали и заставили извиняться на видео.

Покаянное видео мужчины пропагандистский телеграм-канал опубликовал 26 сентября, пишет zerkalo.io.

— 19 сентября 2023 года, находясь в отделении почты я увидел мужчину, у которого символы частной военной компании Вагнера и наклеен госфлаг. Я данного человека, мне не знакомого, снял на мобильный телефон и «оскорбил», — сказал на камеру задержанный с кровоподтеками на лбу.

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