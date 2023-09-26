Антарктида неожиданно зацвела, потеряв невероятное количество льда 3 26.09.2023, 15:01

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Континент вверх дном.

Десятилетиями ученые отслеживают средние глобальные температуры на планете и предупреждают, что человечество неумолимо приближается к точке невозврата. В 2022 году исследователи из Вашингтонского университета (UW) зафиксировали самую большую волну тепла, когда-либо поразившую Антарктиду, а летом 2023 года мир столкнулся с интенсивными волнами тепла, обрушившимися на сушу и океан, пишет Science Alert (перевод - «Фокус»).

Наблюдения свидетельствуют о том, что в марте температура возле южного полюса на три дня поднималась на 39°C выше нормы, достигнув пика в -10°C. По словам ученого-атмосферика и первого автора исследования Эдварда Бланшар-Ригглсворта, этот показатель стал самой высокой температурной аномалией, зарегистрированной где-либо в мире.

Исследователи отмечают, что порой температура в Антарктиде достигала таких пиков, что в особенно теплые дни ученые даже могли гулять в шортах. Наблюдения в очередной раз показывают, что Антарктида вовсе не застрахована от климатического кризиса, как ранее полагали некоторые исследователи.

Более того, ученые отмечают, что в ходе исследований им удалось обнаружить на суше удивительные цветущие растения, а также мох и водоросли, которые распространяются по континенту как никогда раньше. Наблюдения также показывают, что объем плавающего морского льда достиг рекордно низкого уровня.

В ходе исследования ученые попытались выяснить, какая часть недавней волны тепла в Антарктиде вызвала столь сильные изменения климата. В ходе работы команда из Университета Вашингтона использовала "сюжетный подход", опирающийся на "развертывание прошлых событий или вероятных будущих событий или путей" для воспроизведения текущего климата.

По словам Бланшар-Ригглсворта, они с коллегами обнаружили, что изменение климата за последние 100 лет усилило волны тепла на 2°C, при этом уже к 2096 году этот показатель станет еще на 6°C теплее в сравнении с 2022 годом. Предполагается, что подобный сценарий в конце концов приведет к тому, что мартовские температуры в Антарктиде фактически приблизятся к "точке плавления", что поставит под угрозу огромные пласты льда континента.

Отметим, сегодня Антарктида и близлежащие острова покрыты вечным снегом и льдом, при этом лишь около 1% территории пригодно для цветущих растений, таких как антарктическая трава или антарктическая жемчужница. Однако ученые считают, если весна и лето на ледовом континенте будут становиться все теплее с каждым годом, а значит территории будут лишь расти — согласно прогнозам к концу столетия территория пригодная для растений вырастет в 3 раза. Результаты исследования уже показали, что с 2009 по 2018 годы темпы роста цветущих растений здесь увеличились на 20%.

Ученые также полагают, что более высокие температуры и мягкий климат снизят барьер вторжения чужеродных видов растений и животных — все это может повлиять на биоразнообразие Антарктиды.

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