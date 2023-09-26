«Ахиллес»: как секретный украинский дрон за вечер уничтожил российскую технику более чем на $7 миллионов 26.09.2023, 15:13

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Россиянам пообщела больше «сюрпризов».

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров опубликовал видео, как военные ударной роты беспилотников «Ахиллес» уничтожают с помощью секретного дрона российскую бронетехнику и гаубицы.

Об этом идет речь в его Telegram-канале.

Федоров заявил, что за один вечер россияне потеряли техники более чем на 7 миллионов долларов. В частности, ударная рота БпЛА «Ахиллес» 92 ОШБр поразила танки Т-80, Т-72 и гаубицы Д-30.

«Это результат работы искусных бойцов и украинского дрона, которого очень боятся оккупанты», — отметил министр.

Впрочем, о самом беспилотнике он пообещал рассказать уже после победы.

«Пусть остается "приятной" неожиданностью для врагов. Спасибо воинам за службу и крутые результаты. Дальше — больше технологий и сюрпризов для россиян», — заверил Федоров.

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