«Екатерина, давайте я загляну в ваш телефон» 26.09.2023, 15:16

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Белорусы рассказали о проверках на границе с Польшей.

Репрессии в Беларуси спустя три года после «выборов» не прекращаются и по сей день. Один из поводов для задержания — это проверка телефона на границе в поисках «запрещенной информации». Ex-press.by попросил белорусов поделиться историями о проверках на границе.

Сложно сказать, с чем может быть связана проверка мобильного телефона на границе. Точный алгоритм действий силовиков вычислить невозможно. Можно предполагать, что их интересуют люди, которые были задержаны по «политическим» статьям, имеющие гуманитарную визу либо вид на жительство другой страны.

Вадим. 28 лет: «Может, просто попал на хорошую смену пограничников, кто знает»

— Примерно год назад сделал себе гуманитарную визу и уехал работать в Польшу. В 2021-м у меня проверил телефон милиционер недалеко от ночного клуба в Минске. Он увидел, что я был подписан на «экстремистский» ресурс, а позже выяснилось, что я сделал один репост. В итоге заплатил штраф. По факту, это и было главной причиной, почему мне открыли гуманитарную визу. Я уехал, о возвращении особо не думал: много работал, знакомился, путешествовал.

Спустя почти год появилась острейшая надобность съездить в Беларусь решить некоторые семейные вопросы с родительским домом в деревне. Ну, и, естественно, начал подготавливаться и технически, и морально.

Первым делом я понимал, что пересекать границу с моим личным мобильным телефоном — дело гиблое, там столько этого «экстремизма», что я бы до сих пор его чистил. В итоге в ломбарде я купил недорогой подержанный смартфон, не сильно древний, но и не «последний писк». Создал на этом телефоне парочку левых аккаунтов, подписался на всякие группы по интересам а-ля «охота и рыбалка». Оставалось только пересечь границу.

Я сел в обычный рейсовый автобус, естественно, возле границы адреналин вырабатывался какой-то просто невероятный. Вспоминал всякие истории задержания с границы, допросы, на которых людей пытали по пять часов и уже немножко даже готовился к тому, что произойдет и со мной.

Но нет. Этого не произошло. И каково же было мое удивление, когда пограничник просто проверил мой паспорт и отпустил. Все! Никаких проверок и рысканий по моему телефону. Меня переполняли эмоции, но внешне я это не показывал. Не знаю почему, но ничего спрашивать у меня не стали, чему я оказался крайне рад. На обратном пути, когда я снова уезжал в Польшу, меня тоже ни о чем не спрашивали.

Я был уверен, что проверки на границе мне не избежать, я 100% должен быть во всех базах МВД, но получилось так, как получилось. Может, просто попал на хорошую смену пограничников, кто знает.

Катя, 22 года: «Пограничник взял мой паспорт, что-то проверил у себя в компьютере и начал задавать вопросы»

— Я переехала в Польшу в январе этого года. План довольно стандартный: открыла рабочую визу, но не работала по ее назначению. Если честно, так делают многие. Но тут это не важно. В Беларусь я не ездила, понимала, что есть свои подводные камни и определенный риск. В универе на третьем курсе, после выборов, у меня были разговоры с замдеканом «о политике», угрожал мне отчислением, поэтому в какой-то мере, конечно, я была неблагонадежной. Тем более, могла засветиться на уличных акциях.

Но в начале сентября съездить в Беларусь все-таки пришлось. Мне было прямо страшно, в теле был какой-то очень неприятный мандраж. И волновалась я не зря. Пограничник взял мой паспорт, что-то проверил у себя в компьютере и начал задавать вопросы.

Сердце уже было готово выпрыгнуть из груди. «Екатерина, почему вы так долго отсутствовали в Беларуси? Екатерина, что вы делали в Польше. Екатерина, а вы потом снова планируете уехать? Екатерина, давайте я загляну в ваш телефон», — спрашивали меня.

Боже, меня начало тошнить от своего имени в моменте, настолько мне было неприятно. Да, и он проверил мой телефон. Открыл телеграм, пролистал за минуту и отдал. Было страшно, даже очень. Он меня отпустил, чем конкретно был вызван интерес, я не знаю. Может, я есть в базах? А ведь, может, и нет.

Но в итоге все закончилось хорошо, Катя благополучно пересекла границу.

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