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СБУ устроила «блэкаут» в Курской области

  • 26.09.2023, 15:22
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СБУ устроила «блэкаут» в Курской области

Украинский дрон сбросил взрывчатку на электроподстанцию.

В Курской области в результате сброса взрывчатки с дрона на электроподстанцию ряд населенных пунктов остались без света. По данным источников liga.net в Службе безопасности Украины, это был дрон украинской спецслужбы.

Источники сообщили, что именно дрон СБУ сбросил взрывное устройство на электроподстанцию в селе Снагость Курской области, в результате чего без света осталось семь населенных пунктов.

«Россияне должны понимать – если они собираются и дальше атаковать украинские объекты энергетики, то будут получать на это жесткий ответ. Наши ресурсы позволяют это сделать», – заявил источник в СБУ.

Утром 26 сентября губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в селе Снагость Кореневского района украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на электрическую подстанцию.

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