«Мама, мы уже загрузили аудиокниги, чтобы не слушать эту чушь» 26.09.2023, 15:27

Как школьники реагируют на лукашенковский фильм о «плохих поляках».

К «празднику единения» лукашенковская пропаганда приурочила новый «шедевр» «На том берегу», пишет читательница сайта Charter97.org из Минска:

— Спросила у своих друзей и коллег, заставляют ли их детей смотреть пропагандистский фильм «На том берегу» и сколько это стоит. Ответы родителей меня шокировали.

Во всех школах Минска рекомендовано посмотреть этот фильм, только вот цены и степень давления отличаются от школы к школе. Самый дешевый билет на просмотр был 3 рубля, но некоторые учебные заведения решили подзаработать, а билеты стоили от 4 до 6 рублей.

Различалось и давление. Отдельные ученики отказались пойти, не было никаких проблем, но кое-кому повезло меньше. Пришлось заплатить, но разрешили не идти. Моих же детей заставили не только приобрести, но обязательно быть на просмотре. Мол, проводим идеологическую работу.

Но ответ подростков прост и лаконичен: «Мама, мы уже загрузили аудиокниги, чтобы 1,5 часа не слушать эту чушь».

Мне на душе радостно и тепло, что наша молодежь не ведется на пропаганду, находит пути противостояния. И хотя снаружи все кажется погребенным под асфальтом, но сопротивление есть, оно только ушло в подполье.

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