Апперкот для Пескова Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

26.09.2023, 15:29

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Пресс-секретаря Путина загнали в угол.

Журналисты сегодня «дожали» пресс-секретаря Дмитрия Пескова, задав ему вопрос про избиение сыном Кадырова арестованного в Волгограде и выданного (как выяснилось) на расправу в Чечню Никиты Журавеля.

Песков сообщил, что не будет комментировать. Хотя обязан был это сделать, т.к. президент, от имени которого он выступает, является по Конституции гарантом прав человека.

Однако журналисты провели «апперкот» ушедшему в глухую оборону пресс-секретарю, спросив, почему Песков не будет комментировать. Тот беспомощно (и нагло) ответил: «Не хочу». Забыв, видимо, что он на госслужбе, а «хочу – не хочу» это для частной жизни.

Тем самым Песков признал поражение всей системы, которую выстроил его шеф. Даже ему, умельцу пускать «пургу», сказать нечего – настолько вопиющий случай.

Представьте, если бы сына Пескова кто-то отмолотил подобным образом на камеру, захотел бы тогда что-нибудь сказать наглый пресс-секретарь? И была бы какая-нибудь жесткая реакция от скромной Москальковой?

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