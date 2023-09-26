«Такой дорогой аренды я не встречала за свои 30 лет» 2 26.09.2023, 15:34

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Белоруска — о путешествии к Адриатическому морю.

«Страна с дорогущей арендой, спусками в море для людей с инвалидностью и запретом использовать шампунь, мыло или гель у моря», — так вспоминает белоруска Анна о поездке на море. Девушка побывала в Задаре, Загребе и на курорте в Нине. О том, где понравилось больше всего, а куда не советует ехать, она рассказала EX-PRESS.BY.

«В Грузии точно вышло бы дешевле, и море там теплее»

Анна снимала апартаменты вместе с друзьями. За десять дней отдыха в двух разных городах они заплатили в сумме 1000 €.

— Такой дорогой аренды я ещё не встречала за свои 30 лет, – признается белоруска. — Если бы мы месяц снимали, отдали бы 3000 €. Цена космическая. И при этом я не скажу, что это жилье какое-то невероятное, там дорогая мебель, сантехника или еще что-то. Все просто: белые стены, мебель из IKEA, посуда оттуда же, телевизор, Wi-Fi, кондиционер. Если повезет, то будет стиральная машина.

Например, в Нине её не было. Там мы жили в гостевом домике на 1-м этаже. Мне понравилось, что на кухне было много посуды, мы даже готовили драники, борщ, варили картофель и тушили капусту. Была нормальная вода из крана, не было вкуса хлорки и примесей. Мы пили, правда, мужская часть нашей компании получила раздражение кишечника. Но не факт, что это связано с водой. Девушки выстояли, а вот парни — нет.

Белоруска вздыхает и добавляет:

— В Грузии точно вышло бы дешевле, и море там теплее. После пяти дней отдыха был шторм, погода испортилась. Вода в море стала очень холодной. Люди заходили в неё по 10-15 минут, привыкали. Дети там долго не купались, как в первые дни. Мы также больше 20-30 минут не плавали. Правда, это новая страна, новые впечатления и открытия.

«До конца не верила, что отдыхаю в Европе, и это не Чёрное море»

— Это потрясающее чувство, когда ты гуляешь по мощенной брусчатке, как будто вылизанной, по красивому городу, в котором ещё сохранились развалины времен разных империй: колонны, амфитеатр, остатки ванны, акведуков и крепости. Европа у моря. Даже не знаю, что из этого бонус: европейская архитектура или море.

Нам стоит поучиться тому, как там сохраняют и берегут красивые замки, дворцы, площади, памятники и даже брусчатку. Вздрагиваю, когда вспоминаю как в Борисове или в Минске её варварски вырвали, чтобы положить асфальт для машин. Город же не для людей, а для автомобилей. Мне очень понравилась атмосфера морского города. Он прекрасный, но в Задар я навряд ли вернусь.

«Меня удивляло, как много отдыхало детей с ДЦП и взрослых на инвалидных колясках»

Анна подчёркивает, что море доступно всем людям и даже домашним животным.

— Если есть деньги, то ограничений больше нет. Я впервые увидела инклюзию, в Грузии или в Крыму я не видела такого. Это не первый мой отпуск у моря. В Задаре я встретила несколько семей с больными детками, встречались дети с синдромом Дауна, взрослое поколение на колясках. Меня удивляло, как много отдыхало детей с ДЦП и взрослых на инвалидных колясках. В Европе часто встречала людей на колясках в поездах и автобусах, но чтобы у моря!

У моря есть также спуски для людей с инвалидностью. Море — для всех. Мамы и папы активно включаются в отдых.

Объявление в душе у моря гласило, что пользоваться гелями и шампунями запрещено.

— Для экологии и здоровья это правило очень важное, кажется, люди его и не нарушали. Запрет использовать шампунь, мыло или гель у моря, да в любой акватории стоит внедрить и у нас, — говорит девушка.

В конце разговора белоруска добавляет:

— В Загреб и Задар я навряд ли вернусь, потому что я по-настоящему получила наслаждение от моря, пляжа и атмосферы именно в Нине. Это курорт для семей с детьми, для тех, кто боится плавать. Море по колено метров сто. Вода чистая, видно все прекрасно. Много рыбок, удобные лежаки под большим зонтом за 20 евро/день. Цены европейские, курортные.

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