«Наших детей на пять лет хотят превратить в крепостных» 6 26.09.2023, 16:12

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Отец двоих детей прокомментировал последние инициативы Лукашенко.

Читатель сайта Charter97.org рассказал, как реагирует на последние решения режима в сфере образования:

— Как отец двоих детей школьного возраста интересуюсь проблемами образования. Что этих проблем не обобраться, всем хорошо известно. Всем, кроме, пожалуй, министерства образования, которое своей деятельностью только усугубляет ситуацию.

Министерство образования не руководствуется интересами детей, а пытается угадать, куда подует ветер из высоких кабинетов. А оттуда днями очень сильно подуло. Вот генеральный прокурор Андрей Швед возмутился тем, что в белорусских школах слишком много времени посвящено изучению английского языка. Прокурор, надо отметить, на настоящее время какую-то подозрительную фамилию имеет (Швеция же в этом году в НАТО может вступить!), но ведь пока он в фаворе.

Могут и прислушаться к такому «авторитетному специалисту», и сократить количество часов изучения английского. Ведь наши дети зачем столько времени тратят на изучение русского языка и литературы? Для того, чтобы читать Пушкина-Лермонтова в оригинале? На самом деле — нет. Для того, чтобы пушечное мясо понимало русский язык приказов. Понимало и без рассуждений исполняло, как это делали представители «большой русской культуры» в Буче, например.

Тут еще и диктатор выступил со своими соображениями-наказами на тему образования. Мол, что с родителей на нужды школы деньги вымогают — это нормально. И что по окончанию университетов отрабатывать нужно на определенном государственными клерками месте уже 5 лет, даже тем, кто за свои деньги обучался.

Вижу, лукашистские власти уже составили план жизни наших детей. Чтобы наши сыновья и дочери учились сначала в государственной школе (за наши налоги плюс дополнительные сборы), где их напичкают разной идеологической чушью, но не научат языкам цивилизованных народов. Окончив же университет юноши и девушки должны на 5 лет превратиться в крепостных.

Пусть эти все приспешники режима такое будущее готовят своим сынкам да дочушкам! Мы уже как-то сами позаботимся о своих детях.

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