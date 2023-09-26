Софи Лорен попала в больницу 1 26.09.2023, 15:42

3,116

Кинозвезда перенесла операцию.

Итальянская кинозвезда, обладательница премии «Оскар» Софи Лорен перенесла операцию после падения, пишет Reuters.

По информации пресс-секретаря актрисы, операция 89-летней Лорен «прошла хорошо, и теперь ей нужно отдохнуть, и все разрешится».

Он не сообщил подробностей, но сказал, что сообщения итальянских СМИ о том, что она в воскресенье случайно упала у себя дома в Женеве и сломала бедро.

Софи Лорен получила два «Оскара». Первый в 1961 году — за трагический образ матери военного времени в классическом неореалистическом фильме Витторио Де Сики La Ciociara («Две женщины»). Второй статуэткой стала карьерная награда в 1991 году.

Некоторые из ее самых запоминающихся и успешных фильмов были сняты с коллегой-итальянцем Марчелло Мастроянни, который умер в 1996 году. Она также снималась с Кэри Грантом, Марлоном Брандо, Фрэнком Синатрой и Полом Ньюманом, а также с другими кинозвездами 20-го века.

Ее последняя главная роль была в фильме 2020 года La Vita Davanti a Se («Жизнь впереди»). В нем она сыграла бывшую проститутку, пережившую Холокост, которая присматривает за детьми работающих проституток в южно-итальянском городе Бари и помогает осиротевшему мальчику-мигранту из Сенегала.

Режиссером выступил ее сын Эдоардо Понти.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».