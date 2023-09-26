Евродепутат предупредила судью, которая будет вести процесс над Полиной Шарендо-Панасюк 2 26.09.2023, 16:11

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Полина Шарендо-Панасюк

У политзаключенной ухудшилось здоровье.

Евродепутат от Португалии, «крестная» политзаключенной Полины Шарендо-Панасюк Изабель Сантуш призвала освободить активистку гражданской кампании «Европейская Беларусь»:

— Мы не прекращаем бороться за Полину!

Отправила письмо судье Станиславу Иванюценке из Речицкого суда, где 2 октября будут повторно судить белорусскую активистку, арестованную в январе 2021 года.

После 200 дней одиночества и бесчеловечного и унижающего достоинство обращения, здоровье Полины в последние месяцы ухудшилась.

Активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полина Шарендо-Панасюк должна была выйти на свободу в начале августа. Но на нее снова завели новое уголовное дело и создали невыносимые условия.

Полина Шарендо-Панасюк, мать двоих детей, содержится за решеткой с 3 января 2021 года. Она была наказана двумя гадами заключения по трем статьям Уголовного кодекса: ст. 368 УК РБ («Оскорбление Лукашенко»), ст. 369 («Оскорбление представителя власти»), ст. 364 («Насилие или угроза насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел»).

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