Кремлевские качели
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 26.09.2023, 16:38
На одном конце сидит Путин, на другом хохочет и показывает язык маленький Ким.
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев явился с таким вот заявлением: «Похоже, что России оставляют всё меньше выбора, кроме прямого конфликта с НАТО на земле, который превратился в открыто фашистский блок типа гитлеровской оси, хотя и большего размера. Мы готовы, хотя результат будет достигнут с гораздо большими издержками для человечества, чем в 1945-м…»
Заявление двусмысленное. В 1945-м был наказан агрессор, потом был Нюрнберг. К чему вы готовы-то?
У нынешнего державного руководства, кстати, «ось» не получилась. Что-то типа Москва-Пекин-Дели. Вышли «качели» - на одном конце сидит великий геополитик, на другом хохочет и показывает язык маленький Ким.
Кроме того, какой ещё «конфликт с НАТО»? С Украиной не могут совладать скоро два года. И уж делать такие заявления совсем неуместно после того, как ракетами был разбит штаб Черноморского флота в священном Севастополе.
Телеграм-канал «СерпомПо»