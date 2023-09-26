Автомобиль сменил пятерых владельцев, но вернулся к первому 2 26.09.2023, 16:44

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иллюстративное фото

Снятие автомобиля с учета в ГАИ не меняет его собственника.

Еще в 2018 году Дмитрий снял с учета свой Mitsubishi Galant, который находился в аварийном состоянии. Он планировал отремонтировать автомобиль и продать его, поскольку за нерабочий много денег не выручишь. Что же пошло не так? Рассказывает abw.by.

Продажи за спиной

Дмитрий за ремонтом обратился к знакомому, который осмотрел машину и сказал, что берется за работу, после чего машину выкупит. А чтобы подтвердить намерения, передал в качестве аванса 300 долларов. Владельца автомобиля это устроило.

«Знакомый попросил снять авто с учета, поскольку ремонт предстоял долгий, мол, зачем мне за всё это время платить транспортный налог. В принципе всё верно, зачем? – соглашается Дмитрий. – Всё сделал и в один из дней пригнал автомобиль к нему в гараж. Четкие сроки определены не были, так как ремонт должен был осуществляться в свободное от работы время. Договорились периодически держать связь.

Прошло три месяца, звонков от товарища нет. Позвонил ему сам и услышал, что машина разобрана, ремонт идет своим ходом, как будет окончен – он позвонит мне, а до этого подготовит необходимую сумму для покупки машины у меня. Ладно, думаю, машина есть не просит, пусть так и будет».

Однако спустя два месяца на почту Дмитрия пришло «письмо счастья» от ГАИ: на его автомобиле кто-то превысил установленную скорость движения, в течение месяца надлежало уплатить штраф.

«Странно, ведь свою машину я не видел уже почти полгода, она в ремонте. Звоню товарищу – тишина, и так несколько дней, пока в итоге он не удосужился ответить на звонок, выслушать мои претензии и сказать, что машина им отремонтирована и продана. «А деньги за машину где?» – задал я резонный вопрос, на что услышал, что расчет со мной осуществлен, мол, те 300 долларов, которые я получил в качестве аванса, это и есть стоимость машины. «Она больше не стоит…» – на этом разговор прекратился».

В течение месяца Дмитрий получил еще два штрафа за превышение скорости на территории Гомельской области. Потом еще один и еще… Мужчина обратился в ГАИ, и там ему сказали: всё верно, ответственность при фиксации нарушений в автоматическом режиме несет собственник машины, а по их базе данных собственник именно Дмитрий, который снял машину с учета.

Это стало последний каплей: при помощи адвоката мужчина обратился в суд с иском об истребовании автомобиля из чужого незаконного владения.

Что решил суд?

Дело двигалось медленно, поскольку, как выяснилось, товарищ Дмитрия продал машину по рекламному объявлению. Следующий владелец тоже автомобиль продал, и так несколько раз. Автомобиль сменил пятерых владельцев, и все, как один, в качестве подтверждения права собственности на машину ссылались на оформление счетов-справок.

«Суд решил вызвать в судебное заседание представителей фирм и ИП, которые были указаны в качестве продавцов (автохаусов. – Прим. Автобизнеса), но никто не явился. Короче говоря, все эти счета-справки «левые», просто приехал человек по звонку, документ выписал и уехал. Никаких обязательных в таких случаях комиссионных договоров заключено не было, фактически мой автомобиль на комиссионной площадке для продажи не выставлялся».

Из судебного решения:

«Ответчик не предоставил суду достаточных сведений, указывающих на то, что между ответчиком и истцом был заключен договор купли-продажи, а также не предоставил документ, который уполномочивал его на совершении сделки по продаже спорного автомобиля от имени истца.

Таким образом, поскольку договор купли-продажи между истцом и ответчиком не заключался в регистрационных подразделениях ГАИ, суд приходит к выводу, что транспортное средство, принадлежащее истцу, выбыло из его владения неправомерно, в связи с чем автомобиль подлежит возврату истцу.

Суд не принимает во внимание счет-справку (от последнего владельца. – Прим. Автобизнеса) от 10 декабря 2022 года, выданную индивидуальным предпринимателем, согласно которой тот продал автомобиль, поскольку на момент заключения договора ответчик не являлся собственником транспортного средства и, следовательно, не имел права распоряжаться имуществом.

Суд решил истребовать из чужого незаконного владения транспортное средство Mitsubishi Galant и передать его истцу».

Суд Дмитрий выиграл, но следует признать, что источником всех бед стало его собственное незнание законов и легкомыслие.

А как нужно было?

Снятие автомобиля с учета в ГАИ не меняет его собственника. Как был Дмитрий собственником, так всё это время им и оставался, так что транспортный налог за весь период заплатить ему придется. И штрафы, зарегистрированные камерами фотофиксации, тоже, так как сроки на обжалование постановлений давно вышли.

Кодекс об административных правонарушениях:

Статья 4.8. В случаях фиксации административного правонарушения против безопасности движения и эксплуатации транспорта работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи (далее – работающие в автоматическом режиме специальные технические средства), административной ответственности подлежит собственник (владелец) транспортного средства.

Второй момент: согласно постановлению cовмина №1849, если машина на транзитных «номерах» не нашла нового собственника в течение трех месяцев, последний собственник должен опять поставить ее на учет (п.39 постановления).

Идем дальше. Сделки купли-продажи транспортных средств в соответствии с указом №504 «О некоторых мерах по упорядочению сделок по отчуждению транспортных средств» осуществляются путем заключения письменных договоров и подлежат государственной регистрации. Это важно.

Все последующие владельцы автомобиля тоже хороши. Они не утруждали себя проверкой документов, таких как комиссионные договоры, акты технического состояния и оценки транспортного средства, товарные ярлыки, не проверяли полномочия продавца на продажу машины. Они ровным счетом не делали ничего из того, что необходимо сделать при покупке автомобиля, а ограничивались лишь выпиской счетов-справок. Юридическую ничтожность таких документов суд оценил, указав, что у продавца не было полномочий от собственника машины на совершение сделки.

В суде можно сколько угодно утверждать, что за машину уплачены деньги, она приобретена законно путем оформления счета-справки, но в юридическом смысле собственник автомобиля так и не сменился. И больше всего не повезло последнему обладателю автомобиля: он и денег лишился, и автомобиля.

Ну а дорога в поисках правды и справедливости неизменно приведет последнего владельца в суд, где придется доказывать, что он стал жертвой обстоятельств и незнания. Только доказывать порой долго и дорого, и что самое важное – доказательства должен искать и предъявлять в суде сам истец. А что с документами, счетами-справками всякими? Так они же «левые» – выяснить это для суда не представит труда. Он просто затребует договор комиссии – и выяснится, что его не существует. Вот и весь расклад.

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