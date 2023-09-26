«Разнесли в клочья»: ВСУ нанесли мощные удары по позициям россиян на Харьковском направлении 26.09.2023, 16:56

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По живой силе врага ударили минометчики «Стальной границы».

Украинские воины продолжают истреблять оккупантов. На этот раз ВСУ нанесли удар по вражеской пехоте, которая обустраивала огневые позиции на Харьковском направлении.

Как пишет «Обозреватель», эффектное видео момента удара было выложено в официальном Telegram-канале Госпогранслужбы Украины. По скоплению живой силы врага отработали минометчики «Стальной границы».

«Разнесли оккупантов на куски. На Харьковском направлении минометчики «Стальной границы» ударили по вражеской пехоте, которая обустраивала огневые позиции», – прокомментировали видео в Госпогранслужбе.

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