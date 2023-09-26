Синоптики: На неделе погоду в Беларуси будет определять периферия антициклона 26.09.2023, 17:02

Прогноз на 27-29 сентября.

27-29 сентября погодные условия в Беларуси будет определять периферия антициклона, располагающегося над центральными районами Европейской территории России, пишет pogoda.by.

27 сентября небольшая облачность. Без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах страны будет сгущаться туман. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем южный, юго-восточный слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью +2..+8°С, преимущественно по юго-западной половине страны она составит +9..+15°С, максимальная днем +20..+26°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

28-29 сентября небольшая облачность. Без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер неустойчивый ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +2..+9°С, местами по стране до +13°С, максимальная днем +21..+27°С.

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