Минчанин решил, что таксист хочет его обмануть и приставил нож к горлу водителя 1 26.09.2023, 17:11

Что решил суд?

Суд в Минске приговорил 51-летнего мужчину к четырем годам «домашней химии» за особо злостное хулиганство. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Как установлено, нетрезвый обвиняемый в автомобиле такси беспричинно достал из сумки складной нож, продемонстрировал предмет водителю и приложил к его шее, после чего потребовал остановиться. После остановки минчанин покинул транспортное средство и выбросил нож в траву.

В ходе судебного заседания обвиняемый признал свою вину. Он пояснил, что его действия были обусловлены сильной степенью алкогольного опьянения. Мужчине показалось, что водитель хочет его обмануть. Он решил в такой ситуации доказать потерпевшему, что может за себя постоять.

Таксист в судебном заседании попросил строго не наказывать обвиняемого.

Суд признал минчанина виновным по ч. 3 ст. 339 УК (Особо злостное хулиганство) и приговорил к четырем годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».