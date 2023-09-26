В Беларуси расширили перечень оснований для удержаний из зарплат работников

В Беларуси расширили перечень оснований для удержаний из зарплат работников3
- 26.09.2023, 17:30
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Принято постановление.
В Беларуси расширен перечень оснований и возможностей по удержанию сумм из зарплаты работников. Соответствующее постановление «правительства» уже опубликовано на Национальном правовом портале. Изменений сразу несколько.
Так, к примеру, если ранее те или иные суммы могли удерживаться в целях решения бытовых, социальных вопросов, (скажем, связанных с выплатой сумм по кредиту, коммунальных платежей и пр.), то по новым правилам деньги разрешено удерживать также и в целях уплаты взносов в общественные объединения.
Помимо этого теперь работодателю разрешено проводить удержания и случаях, которые прописаны в коллективных договорах, локальных правовых актах.