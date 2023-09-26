Украинские военные превратили в металлолом российскую САУ «Гиацинт-С»
- 26.09.2023, 17:33
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Ловкую операцию провели аэроразведчики.
Бойцы Национальной гвардии Украины уничтожили российскую самоходную артиллерийскую установку «Гиацинт-С» при помощи беспилотника. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
- Несколько секунд - и российская САУ 2С5 «Гиацинт-С» превратилась в кучку металлолома. Никакой магии, только ловкость и смекалка аэроразведчиков из 27-й бригады Национальной гвардии Украины, - рассказал украинский министр.
Стоит заметить, что 2С5 «Гиацинт-С» - советская самоходная 152 мм пушка. Максимальная дальность стрельбы составляет до 40 километров.
Украинские военные уже неоднократно уничтожали ее после начала полномасштабного вторжения россиян, в частности на Таврическом направлении.