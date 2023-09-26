Украинские военные превратили в металлолом российскую САУ «Гиацинт-С» 26.09.2023, 17:33

1,230

Ловкую операцию провели аэроразведчики.

Бойцы Национальной гвардии Украины уничтожили российскую самоходную артиллерийскую установку «Гиацинт-С» при помощи беспилотника. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

- Несколько секунд - и российская САУ 2С5 «Гиацинт-С» превратилась в кучку металлолома. Никакой магии, только ловкость и смекалка аэроразведчиков из 27-й бригады Национальной гвардии Украины, - рассказал украинский министр.

Стоит заметить, что 2С5 «Гиацинт-С» - советская самоходная 152 мм пушка. Максимальная дальность стрельбы составляет до 40 километров.

Украинские военные уже неоднократно уничтожали ее после начала полномасштабного вторжения россиян, в частности на Таврическом направлении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».