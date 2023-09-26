С площади перед Комаровским рынком исчезли известные скульптуры

С площади перед Комаровским рынком исчезли известные скульптуры3
- 26.09.2023, 18:10
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Ни дамы, ни собачки.
Утром 26 сентября минчане не увидели на площади перед Комаровским рынком известные скульптуры, которые много лет радовали взгляд. О том, куда они исчезли, агентству «Минск-Новости» рассказал главный инженер рынка Валерий Федорцов.
— В рамках работ по благоустройству территории было проведено обследование креплений скульптурных композиций «Дама с собачкой», «Лошадь и воробей», «Фотограф», — пояснил специалист. — По результатам заключения было решено демонтировать скульптуры «Дама с собачкой» и «Лошадь и воробей» для последующего ремонта.
По его словам, под влиянием погодных условий и времени памятники подвергаются воздействию разрушающих факторов, поэтому их своевременная реставрация — необходимая мера. После реставрации бронзовые фигуры будут возвращены на свои прежние места. Обновленные символы Комаровки горожане вновь смогут увидеть в середине октября.