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На Березине продается база отдыха с собственным водоемом и вейк-парком

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  • 26.09.2023, 18:30
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На Березине продается база отдыха с собственным водоемом и вейк-парком

Почем?

Очень любопытный объект недвижимости прямо сейчас продается в Минской области. В лесном массиве неподалеку от реки Березины ищет новых владельцев настоящий вейк-парк с собственным водоемом, домиками для отдыха, баней и канатной дорого, пишет Realt.by.

Находится эта необычная база отдыха рядом с деревней Слобода Березинского района Минской области. Расстояние от Минска до вейк-парка — 90 километров. Доехать можно по скоростной трассе, ведущей в Могилев.

Сейчас на территории вейк-парка размещены 4 домика для отдыхающих в скандинавском стиле. Дома рассчитаны на 5 и 8 человек. Все постройки — отапливаемые, обустроены душем, санузлом, мини-кухней, телевизором, интернетом и кондиционером. Общая площадь всех капитальных строений составляет 155 квадратных метров.

Что касается участка, то земля площадью в 67 соток предоставляется владельцу базы на правах аренды.

Изюминка загородного объекта — собственный водоем для катания на вейках. Для занятий есть вся инфраструктура — канатная дорога, прокат гидрокостюмов и вейкбордов.

Также тут предлагают рыбалку, баню, горные велосипеды, активный отдых на квадроциклах и многое другое. Территория вейк-парка огорожена по периметру.

Добавим, что база отдыха окружена густым лесом, что позволяет отдыхающим полностью расслабиться и зарядиться энергией, находясь вдали от городской суеты.

Стоимость объекта — 310 тысяч долларов.

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