Медведев заявил о готовности России к войне с НАТО 19 26.09.2023, 18:40

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Дмитрий Медведев

Зампред Совбеза РФ снова начал угрожать Западу.

Западные страны оставляют России все меньше выбора и толкают Москву к прямому военному конфликту с НАТО, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Похоже, что России оставляют все меньше выбора, кроме прямого конфликта с НАТО на земле, который превратился в открыто фашистский блок типа гитлеровской оси, хотя и большего размера. Мы готовы», — написал в своем телеграм-канале Медведев.

При этом он подчеркнул, что «результат будет достигнут с гораздо большими издержками для человечества, чем в 1945-м».

До этого Медведев обвинял США и ЕС в приближении третьей мировой войны, поскольку они «поощряют террор» в приграничных регионах России. В то же время он напоминал, что победителей в новом глобальном военном конфликте быть не может.

Он предлагал завершить войну в Украине подписанием мирного договора либо ядерным ударом и сетовал на то, что российское вторжение в Украину могло бы завершиться за несколько месяцев, если бы США и другие страны НАТО не поставляли Киеву оружие.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в мае этого года объяснял, что США, помогая Киеву с вооружениями, отслеживают реакцию Москвы, чтобы не допустить эскалации.

«Базовая установка президента [США Джо Байдена] заключается в том, что мы намерены делать все возможное, чтобы поддержать Украину, которая защищает свой суверенитет и территориальную целостность. И мы также намерены действовать таким образом, чтобы избежать третьей мировой войны», — говорил Салливан.

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