Porsche показала третью версию гибридного Cayenne 26.09.2023, 18:43

Раскрыта и стоимость.

Компания Porsche представила третью модификацию кроссовера Cayenne с гибридной силовой установкой. Версия под названием S E-Hybrid разместится между уже показанными базовым Cayenne и самым мощным Cayenne Turbo, пишет av.by.

Cayenne S E-Hybrid 2024 года оснащён силовым агрегатом на базе 3,0-литрового двигателя V6 с турбонаддувом мощностью 348 л. с. и электромотора на 174 л. с. Суммарная мощность системы составляет 512 л. с. при крутящем моменте 750 Нм.

Porsche подчёркивает, что это значительно больше, чем у 4,0-литрового V8 с двойным турбонаддувом, устанавливаемого на неэлектрифицированный Cayenne S. Соответственно, гибрид немного быстрее. Разгон до 96 км/ч занимает те же 4,4 секунды, но четверть мили S E-Hybrid преодолевает скорее — за 13 секунд.

Электродвигатель питается от аккумулятора ёмкостью 25,9 кВт⋅ч, а зарядное устройство мощностью 11 кВт позволяет пополнить энергию примерно за 2 часа при использовании стандартного «зарядника» второго уровня. Пока запас хода автопроизводитель не раскрывает. Данные обещают обнародовать только весной следующего года.

В стандартное оснащение Cayenne S E-Hybrid вошли адаптивная пневмоподвеска, 20-дюймовые колёса, матричная оптика, сиденья с электроприводом в восьми направлениях, пакет Sport Chrono, система бесключевого доступа и запуска двигателя, а также система помощи при смене полосы движения. Опционально доступны третий дисплей для переднего пассажира и климат-контроль с фильтром особо тонкой очистки воздуха.

В США стоимость новинки стартует с 101 750 долларов. Cayenne S E-Hybrid в кузове купе немного дороже — от 105 650 у. е. Начало поставок запланировано на весну.

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