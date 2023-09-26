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Военный эксперт: Дорога от Бахмута до Горловки уже под минометным огнем ВСУ

  • 26.09.2023, 18:54
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Военный эксперт: Дорога от Бахмута до Горловки уже под минометным огнем ВСУ
Алексей Гетьман

Через нее оккупанты снабжают свои силы.

Военный обозреватель Алексей Гетьман в интервью Radio NV рассказал, что дорога от Бахмута до Горловки, которой пользуются российские оккупанты, уже находится под минометным огнем Сил обороны Украины.

«Дорога от Бахмута до Горловки — до нее около трех километров. То есть, она уже под нашим минометным огнем, но все равно по ней может что-то двигаться. Артиллерия когда работает, работает даже высокоточно, но иногда машины могут прорваться и что-то подвезти. Когда мы выйдем и полностью будем ее контролировать физически, то есть находиться на этой дороге, конечно, ездить уже никто не будет», — рассказал Гетьман в эфире Radio NV.

По словам военного обозревателя, после этого оккупанты смогут снабжать свои силы в Бахмуте еще по нескольким дорогам, но «это существенно усложнит ситуацию той группировке, которая непосредственно располагается в этом городе».

«Я думаю, что таким образом, когда мы полностью перережем эти пути, так же как с Крымом будет — Бахмут превратится в огневой остров, как вы говорите. То есть, будет полностью окружен город, и тогда тем войскам, которые там располагаются, или погибать там просто, или сдаваться в плен, потому что другого выхода у них нет», — добавил он.

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