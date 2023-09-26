Варшава примет матч за Суперкубок УЕФА 2024 года 1 26.09.2023, 19:00

Встреча пройдет 14 августа на Национальном стадионе.

Матч за Суперкубок УЕФА в 2024 году пройдет в Варшаве. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Встреча состоится 14 августа на Национальном стадионе.

Обладатель Суперкубка УЕФА определяется в игре, в которой встречаются победители Лиги чемпионов и Лиги Европы прошедшего сезона

В этом году трофей завоевал победитель Лиги чемпионов «Манчестер Сити», который 16 августа обыграл лучшую команду Лиги Европы испанскую «Севилью» (1:1 — основное время, 5:4 — пенальти).

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