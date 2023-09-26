«Называл мой район деревней. Такое я не прощаю» 26.09.2023, 19:10

1,532

Белорусы рассказали о самых кринжовых расставаниях в своей жизни.

Какие кринжовые расставания в своей жизни переживали белорусы. «Онлайнер» публикует самые интересные истории — про испорченный воздух на выпускном, роковые 40 рублей и защиту чести района.

Если вы не видите текст статьи целиком, скорее всего, часть верстки попала под нож блокировщику рекламы в вашем браузере. Отключите его на время и все станет как надо.

Анонимный «газовщик» и его плохо пахнущее расставание

Расстались с девушкой прямо на выпускном после 11-го класса по причине того, что я немного расслабился, не смог проконтролировать свои естественные физиологические процессы и пустил «газы». Те отношения, конечно, трудно назвать серьезными в силу возраста. Но было максимально смешно услышать именно такую причину! Долгое время мы с этой девушкой не общались, хотя оба учились в Минске: я в БНТУ, а она в БГУ. И после окончания универа, спустя еще пару лет, случайно встретились в Питере. Там уже просто поздоровались, отведя взгляды. Сейчас в Instagram иногда лайкаем друга друга и узнаем, как дела, но тему «газов» не поднимаем.

Алеся и «район на район»

Была знакома с парнем года три, мы периодически общались и пару раз ходили на свидания. В этом году наше общение и встречи стали очень частыми. Практически каждый день виделись, ходили в разные места, узнавали друг друга. В итоге начали встречаться. И наши отношения могли бы продлиться до сих пор, если бы не одно «но»: молодой человек работал неподалеку от «Минск-Мира» и боготворил этот район. В то время мой район, Осмоловку, критиковал, называя деревней. Из-за этого я поняла, что у нас, к сожалению, нет будущего. Я, как поклонница сталинского ампира и низкоэтажной застройки, потратившая много сил, времени и денег на то, чтобы жить именно в Осмоловке, не прощаю критику в адрес этой местности. И при этом сама не переношу «Минск-Мир» со всеми его человейниками. Парень в ответ на мое заявление сказал, что это бред и вообще он не хотел меня задеть, но все равно утверждал: «Минск-Мир» лучше.

Анастасия и шуточки на троечку

Это произошло в 2019-м, под Новый год. С молодым человеком мы были знакомы очень давно, а вот встречались месяца полтора. Ввиду того, что срок был непродолжительным, возможно, теперь так забавно вспоминать об этой истории. Дело в том, что у меня специфическое чувство юмора, о котором в курсе все мои друзья. И однажды произошла забавная ситуация: парень скинул мне фото, где он сидит в больничном коридоре с распухшей щекой. Я эту фотографию переслала подруге, и она отреагировала неоднозначно, сказав, что он «какой-то не очень, на троечку». Дальше уже я рассказала об этом парню, мы вместе посмеялись — и потом упоминали эту «троечку» при любом удобном и не очень случае. Пока он не заявил о желании расстаться, сказав, что «принял бы все» (дальше шло перечисление, что именно), кроме моих «этих шуточек». Вот так впервые (и пока единожды) в моей жизни молодой человек расстался со мной из-за шуточек, которые сам же и шутил за компанию.

Даша и кабачковый душнила

Однажды я начала встречаться с парнем из-за кабачковых оладушек. Я обожаю кабачковые оладушки, и на первое свидание (14 февраля, кстати) он принес контейнер с ними. Пришлось идти на второе свидание, чтобы отдать контейнер, а он принес вторую порцию… Так все и закрутилось. Примечательным было то, что впервые в моей жизни от парня поступила инициатива проговаривать все, что не устраивает в отношениях. Правда, на деле он только обижался, а мне приходилось угадывать и выпытывать, что же пошло не так. Вот примерный список «не так»: у меня неправильные мусорные пакеты; я купила ему на завтрак слишком большой йогурт; я не надела сережки; я надела сережки, но не те, которые ему нравятся. Последней каплей стала фраза: «Когда ты сказала, что собираешься ко мне, я думал, что ты прям собираешься, а ты даже не накрасилась». Для справки: мое «накрасилась» всегда сводилось к накрашенным ресницам и легким стрелкам, остального я даже не умею. Решила, что устала не соответствовать его ожиданиям, и ушла в закат. Кстати, вкусные кабачковые оладушки он так и не научился делать — но жест был красивый.

Снежана и скандальный завтрак

На тот момент мы с парнем были в отношениях пять месяцев и жили у меня: он переехал из другой страны. Однажды утром я попросила его приготовить завтрак. Он сказал, что устал и делать этого не будет (он тогда работал в клубе и приехал с работы ночью). Понимаю, что такая просьба могла показаться глупой, но у нас была договоренность: готовит он, потому что любит это делать, а я нет. Когда парень отказался, я просто решила, что могу сделать завтрак сама. Он тут же подскочил и уже заявил, что все-таки сделает. Мы сцепились: не делай — сделаю — не делай — сделаю. В моменты ссор человек всегда любил бросать фразу «Значит, расстаемся?». А у меня накопилось за все время, и я сказала, что да, расстаемся. Он собрал сумку и ушел. Потом начал обрывать телефон и стоял под дверью, хотя ему было куда пойти. Но я его не пустила и окончательно решила, что все кончено.

Людмила и порнозависимость

Мне на тот момент был 21 год, он старше меня лет на семь. Программист, своя компания. Близко общались, ходили на свидания, часто созванивались. В какой-то момент у него дома выпили вина, дело дошло до секса. И у него, как бы это сказать, не получилось. Ну, думаю, бывает: переволновался парень, ничего страшного. Потом таких свиданий с «сексом» было еще штук семь-десять. Я поняла, что дело явно не во мне, и решила с ним поговорить: ну, может, стоит к врачу обратиться, таблеточки попить. А он мне рассказал, что это все потому, что он работает из дома и смотрит очень много порно. При этом полноценный секс последний раз у него был пять лет назад. В тот момент мне хотелось смеяться. Хотя, конечно, понимаю, что шутить над таким нельзя. А он мне предложил просто во время секса включать «фильмы для взрослых». Я выпала в осадок и, естественно, ответила «нет». Безуспешно попытались еще пару раз, и я ему в итоге сказала, что чувства — это прекрасно, но для меня в отношениях важен качественный секс, без порно и всяких посторонних предметов.

Виолетта и роман ценой в 40 рублей

Эти отношения длились около двух месяцев. Все развивалось достаточно стремительно: он даже успел признаться мне в любви. Тут важно сказать, что у парня были финансовые трудности, поскольку он только что окончил универ и еще не начал работать. Я относилась к этому с пониманием (на свиданиях платил он, однако за совместный отдых с моими друзьями я заплатила за двоих, он обещал отдать позже). Парень уверял, что как только выйдет на работу, то отдаст мне долги и в принципе проблема с деньгами исчезнет — просто надо подождать.

В один день я получила от него сообщение с просьбой перевести на чью-то карту 40 рублей за доставку плитки: отец попросил оплатить, но у него не было денег, а просьбу родителей выполнить надо. Для меня это своеобразный триггер, потому что прошлые отношения закончились из-за лудомании и долгов бывшего. У меня сложился принцип не одалживать, и я стала очень настороженной в плане денежных вопросов в отношениях. Вежливо отказала, пояснив свою позицию. Случился разговор, в финале которого он предложил не тратить время друг друга, мол, если я не выручила его, то это показывает мое отношение к нему. Эта ситуация была первым (и последним) нашим серьезным разногласием, договориться не удалось, и наши пути разошлись. Получается, что расстались из-за 40 рублей. Что это было, до сих пор не могу понять — для меня это просто смешно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».