Белорусы стали больше покупать «бэушку» в кредит 1 26.09.2023, 19:21

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Что выбирают и сколько платят?

Кредитный бум на вторичном рынке автомобилей нарастает с начала года. Снижение ставок и ослабление рубля повысили интерес к банковским деньгам. Более 50% покупателей сейчас оформляют кредит при приобретении «бэушки», хотя ещё год назад его брали разве что под новые иномарки, отмечают на специализированных площадках, пишет av.by.

По данным столичного дилера, который продаёт подержанные Nissan, Chevrolet, Citroen, Opel, Suzuki, Skoda, Renault, Volkswagen, Mazda и Toyota, белорусы покупают автомобили с пробегом в среднем за 15 000—20 000 долларов. При этом кредитные средства привлекаются для покупки каждой второй «бэушки». Одной из самых распространённых схем является сдача своего старого авто в зачёт стоимости другого. Таким образом можно покрыть 50—60% прайса более новой иномарки. На оставшуюся сумму получают рублёвый кредит без аванса (к примеру, есть вариант на 7 лет под 13,5% годовых).

— Кредиты на авто с пробегом стали ключевым трендом, позволив рынку здорово вырасти. Обычно покупателям не хватает 25—30 тысяч рублей, с чем довольно легко помочь. Ежемесячные платежи за бюджетные модели составляют около 300 рублей, за более дорогие иномарки — в районе 500—600. Ставки при этом снизились, а рубль «припал» к доллару и евро, так что спрос на кредиты только вырос. Особенно активно работает трейд-ин, так как на растущем рынке автоцентры готовы выкупать автомобили покупателей по хорошей цене, — поделились подробностями в «ДрайвМоторс».

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