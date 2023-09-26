Бывший украинско-белорусский футболист Милевский проходит лечение от алкоголизма 2 26.09.2023, 19:32

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Артем Милевский

Стало известно, сколько президент киевского «Динамо» Суркис тратит на лечение его в рехабе.

Уроженец Минска, экс-форвард сборной Украины Артем Милевский продолжает лечение от алкогольной зависимости.

Все расходы на себя взял президент киевского «Динамо», экс-работодатель футболиста Игорь Суркис.

Украинский журналист Константин Андриюк в своем телеграм-канале опубликовал чек за 7 дней пребывания Милевского в специализированном учреждении.

Согласно источнику, недельное содержание в клинике обходится Суркису в 105 тысяч гривен (примерно 2800 долларов — прим.). Кроме того, дополнительно 70 тысяч гривен (1890 долларов — прим.) стоят лекарства, а также обследования.

Бывший защитник киевского «Динамо» Горан Попов сообщил, что после начала войны Артем Милевский пил каждый день.

«В последний раз я его увидел в Румынии, когда Македония играла с Украиной. Мы сняли видео для его канала. Он тогда выглядел просто отлично. Но у нас есть общий друг, у которого Милевский бывает через день, и он рассказывал, что после начала войны Артем пьет каждый день. Вот буквально каждый день, не переставая. Антон говорил, что если Милевский не пойдет лечиться, ему будет плохо. Я спрашивал Артема, почему он не уезжает из Киева — он четко ответил, что не хочет, что играл там в «Динамо», что никуда не уедет. Потом я ему писал, но он не отвечал», - сообщил Попов.

Напомним, ранее сообщалось, что 38-летний Милевский был госпитализирован в тяжелом состоянии из-за проблем с алкоголем.

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