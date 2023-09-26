Лявон Вольский начал работать над новым альбомом «Лісты палітвязням»
- 26.09.2023, 19:38
В альбоме будет 12 песен.
Музыкальная группа VOLSKI 26 сентября официально объявила о старте работы над новым альбомом «Лісты палітвязням». Это общественно-музыкальный проект, создаваемый вместе с белорусскими инициативами «Палітвязынка» и «Диссидентбай».
В альбоме будет 12 песен с названиями «Ліст № 1…», «Ліст № 2…» и далее.
«Мы маем усведамленне, што такі музычны праект неабходны, бо людзі забываюцца на палітзняволеных. Маўляў, сядзяць там — ну і сядзяць. Казалі раней, калі саджалі на тры гады: ой, да не адседзяць яны гэты тэрмін… Але людзі ўжо адседзелі і выйшлі. І з былымі палітвязнямі трэба размаўляць пра гэта», — сказал автор песен и лидер группы Лявон Вольский.
Чтобы репрессии не повторялись, про это должно знать как можно больше людей, считает музыкант.
Эту общественно-музыкальную кампанию планировали давно, уже есть наработки песен. Теперь же происходит «выход из тени».
«Я мушу пра гэта сказаць афіцыйна, каб не было дарогі назад», — отметил Вольский.