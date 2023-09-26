Украинские бойцы продолжают наступать на Мелитопольском и Бахмутском направлениях 1 26.09.2023, 19:45

Вечерняя сводка Генштаба ВСУ.

Украинские бойцы продолжают наступать на Мелитопольском и Бахмутском направлениях, отбили девять атак россиян вблизи Марьинки и уничтожили два склада боеприпасов РФ.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

В течение суток состоялось 20 боевых столкновений. Также, Российская Федерация нанесла очередной удар по Украине применив 38 иранских ударных БпЛА типа «Shahed-136/131».

Пострадала припортовая инфраструктура Одесской области. В результате боевой работы силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено 26 вражеских «шахедов».

В целом враг нанес 7 ракетных и 73 авиационных ударов, совершил 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Разрушениям и повреждениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на фронтах

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Грабовское, Поповка Сумской области и Старица, Гатище Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Клюсы, Блешня, Гремячка, Леонивка, Костобобров Черниговской области; Старая Гута, Порохонь, Волфино, Мирополье, Пожня Сумской области и Уды, Волчанск, Бударки, Ольховатка, Бологовка Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары неподалеку Синьковки и Купянска Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись районы населенных пунктов Синьковка, Табаевка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении авиационным ударам врага подверглись Надежда, Новоегоровка Луганской области и Торское, Северск, Спирное Донецкой области.

От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, среди них Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Заречное, Диброва, Спирное, Раздоловка, Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские защитники стойко держат оборону и защищают украинскую землю от оккупантов. Враг нанес авиационный удар у Клещиевки, Константиновки, Северного Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 25 населенных пунктов, в частности, Васюковка, Орехово-Васильевка, Богдановка, Ивановское, Андреевка и Дружба Донецкой области. Противник наращивает плотность минно-взрывных заграждений.

На Авдеевском направлении украинские защитники успешно отбили атаки врага в районе юго-восточнее Северного Донецкой области.

Противник нанес авиационный удар возле Авдеевки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Степное, Тоненькое, Северное, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток украинские защитники успешно отбили 9 атак врага непосредственно в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар неподалеку Новомихайловки Донецкой области.

Под огнем оккупантов находилось более 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Екатериновка и Елизаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары вблизи Урожайного, Благодатного, Старомайорского Донецкой области.

Обстрелял из артиллерии и минометов около 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении враг нанес авиационный удар в районе Малой Токмачки Запорожской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, в частности, Левадное, Гуляйполе, Орехов, Щербаки, Степное, Пятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Берислав, Николаевка, Ольговка Херсонской области.

Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов Херсонской области, среди них Осокоровка, Республиканец, Берислав, Антоновка, Кизомыс Херсонской области и город Херсон.

Наступление ВСУ

В то же время, Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск поражено 4 артиллерийских средства, 3 района сосредоточения личного состава и военной техники, 1 пункт управления и 2 склада боеприпасов противника.

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