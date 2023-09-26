Белорусам разрешат менять права на российские без сдачи экзамена в РФ 1 26.09.2023, 20:05

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Белорусы смогут поменять водительские удостоверения на российские, не сдавая экзамен, а россияне — на белорусские. Такие изменения планируется внедрить со следующего года, передает БелТА.

Данный вопрос был рассмотрен на заседании Комиссии Парламентского собрания «союза» Беларуси и России по законодательству и регламенту. По словам председателя Постоянной комиссии совета республики национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству Сергея Сивца, необходимые нормативно-правовые документы будут приняты обеими странами в первом полугодии 2024 года — а возможно, и ранее.

Были обсуждены и темы, связанные с сокращением срока автогражданской ответственности до пяти дней по аналогии с Россией.

— Эта работа ведется. В ближайшее время мы подойдем к универсальному сроку страховки для граждан как Российской Федерации, так и Республики Беларусь, — отметил парламентарий.

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